Dzisiaj SpaceX jest jednak coraz bliżej końcowego sukcesu. Kluczowy będzie test awaryjnego odłączenie kapsuły Crew Dragon w czasie lotu z rakietą Falcon 9, który jest zaplanowany na 11 stycznia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to amerykańscy astronauci mogą polecieć na ISS jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Według Elona Muska kapsuła szykowana na załogowy lot będzie gotowa już w lutym, ale wiele będzie zależało od pozytywnego przejścia wszystkich testów bezpieczeństwa. NASA w przypadku SpaceX jest bardzo zasadnicza.

Crew Dragon should be physically ready & at the Cape in Feb, but completing all safety reviews will probably take a few more months

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019