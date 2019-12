Boeing CST-100 Starliner zadokuje do ISS jutro

Gdy w 2011 roku promy kosmiczne wychodziły z użytku, nikt się nie spodziewał chyba, że NASA pozbawi się możliwości wysyłania ludzi na niską orbitę okołoziemską na niemal dekadę. Od tamtej pory Amerykanie muszą płacić rosyjskiej agencji Roskosmos za transport swoich astronautów przy pomocy statku Soyuz. Nie są to tanie loty, bo szacuje się, że NASA płaci za taki przelot przeszło 80 milionów USD. Stąd też kilka lat temu rozpoczęto program komercyjnych lotów kosmicznych, do którego trafiły dwie firmy – SpaceX ze swoim statkiem Crew Dragon oraz Boeing z kapsułą CST-100 Starliner. Ten pierwszy w ramach kontraktu na prace rozwojowe otrzymał ponad 2,6 mld USD, a ten drugi aż 4,2 mld USD. I co ciekawsze, to SpaceX jest bliżej historycznego, pierwszego załogowego lotu.

Na to jednak musimy jeszcze poczekać, przynajmniej do pierwszego kwartału przyszłego roku. Dzisiaj za to swój chrzest bojowy przejdzie kapsuła Starliner, która po raz pierwszy uda się na ISS, tym razem jeszcze bez załogi. Crew Dragon podobny test zdał już w marcu tego roku, ale późniejsze problemy z silnikami SuperDraco sprawiły, że program złapał kolejne opóźnienie. W styczniu jeśli uda się pozytywnie przeprowadzić test awaryjnego odłączenia kapsuły w locie, SpaceX będzie już bardzo blisko lotów załogowych. Boeing powinien natomiast najwcześniej wysłać astronautów na ISS w drugiej połowie przyszłego roku.