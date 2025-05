SpaceX chcą pobić rekord. Ale będą musieli się sprężyć

Znaczenie prywatnych firm w eksploracji kosmosu stale rośnie, a jednym z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw jest SpaceX. Agencja kosmiczna Elona Muska zyskuje na znaczeniu, a ich ambicje pozostają nadal nienasycone.

Reklama

SpaceX zamierza pobić swój własny rekord liczby startów orbitalnych – firma planuje aż 170 misji do końca 2025 roku. Oznaczałoby to średnio jeden start co dwa dni, co stanowiłoby bezprecedensowe tempo w historii przemysłu kosmicznego. Informację tę przekazała Anne Mason, dyrektor ds. narodowych misji bezpieczeństwa kosmicznego w SpaceX, podczas konferencji prasowej 28 maja.

Aż 170 startów w jednym roku. To prawdziwe szaleństwo

– „Zawsze mnie zadziwia, że to tempo stało się czymś normalnym” – przyznała Mason, przypominając, że jeszcze w 2020 roku SpaceX przeprowadziło „zaledwie” 25 startów rocznie, co i tak było uznawane za imponujące. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 134 misji, a obecny plan na 2025 rok zakłada przekroczenie tej granicy o niemal 30%.

Podstawą tego sukcesu jest reużywalność. Falcon 9. Podstawowa rakieta firmy odpowiadała za 132 z 134 startów w 2023 roku, a pozostałe dwa wykonał cięższy Falcon Heavy, który również wykorzystuje odzyskiwane pierwsze stopnie rakiet. Dzięki temu SpaceX może osiągać takie tempo, jakiego inne agencje i firmy kosmiczne nie były w stanie wcześniej utrzymać.

Mason dodała, że górny człon rakiety, mimo że jednorazowy, jest produkowany z imponującą regularnością: co 2,5 dnia z linii montażowej zjeżdża nowy egzemplarz.

Aż dwie trzecie zeszłorocznych misji SpaceX dotyczyło rozbudowy megakonstelacji Starlink, czyli satelitarnej sieci internetu szerokopasmowego. Obecnie działa już ponad 7 500 aktywnych satelitów, co czyni ją największą siecią tego typu na świecie. W 2025 roku, do końca maja, SpaceX przeprowadziło już 64 starty orbitalne, z czego 48 to właśnie misje Starlink.

Aby osiągnąć cel 170 startów, firma będzie musiała nieco przyspieszyć – obecne tempo to 0,43 startu dziennie, a wymagane minimum to 0,47 dziennie.

Grafika: Twitter / SpaceX