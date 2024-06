Informacja o zmianie planów nadeszła około 13:25 czasu polskiego letniego, na godzinę przed planowanym wyjściem ze śluzy Quest. W trakcie transmisji na żywo przedstawiciel NASA potwierdził, że spacer kosmiczny nie odbędzie się zgodnie z planem. Dodał ponadto, że dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.

Informacje NASA wskazują, że decyzja o przełożeniu spaceru kosmicznego była spowodowana "uczuciem dyskomfortu w skafandrze kosmicznym". Nie ujawniono jednak, który z astronautów doświadczył problemu.

Jednym z członków załogi wspierających przygotowania Dyson i Dominicka do spaceru kosmicznego była astronautka NASA Suni Williams. Była ona widoczna w trakcie transmisji na żywo. Williams przybyła na ISS w ramach testów statku Starliner, który w kontekście lotu w kosmos i dokowania do ISS zakończył się sukcesem. Razem z kolegą z załogi, astronautą NASA Butchem Wilmorem, zadokowała do stacji dzień po wystrzeleniu rakiety. Planowano, że powrócą oni na Ziemię za około tydzień, jednak ich powrót przesunięto na 18 czerwca, częściowo ze względu na przygotowania do dzisiejszej EVA. Nie jest jeszcze jasne, czy przełożenie dzisiejszego spaceru kosmicznego wpłynie na harmonogram powrotu Wilmore'a i Williams.

Decyzja o odwołaniu spaceru kosmicznego została podjęta wkrótce po tym, jak świat obiegła wieść o problemach na ISS. Okazało się jednak, że były to jedynie ćwiczenia i ze względu na błąd, informacja o "kłopotach" astronautów przedostała się do kanałów publicznych. Stamtąd obiegła media, które jednak po czasie zreflektowały się i zrewidowały swoje pełne sensacji wpisy. Spekulacje rozwiał również wpis ISS na Twitterze, który dał jasno do zrozumienia, że ze stacją ani astronautami nie dzieje się nic złego.

Spacer kosmiczny to kluczowy element misji na ISS, pozwalający na przeprowadzenie niezbędnych napraw i konserwacji stacji. Tego typu aktywności wymagają szczególnej precyzji i bezpieczeństwa — wszelkie problemy techniczne muszą być rozwiązywane natychmiast, aby nie narażać astronautów na utratę zdrowia lub życia.

Odwołanie spaceru kosmicznego może wydawać się znacznym incydentem w kontekście harmonogramie misji, ale trzeba pamiętać o tym, że NASA musi trzymać się swoich procedur. Agencja raczej nie ma problemu z publikowaniem pełnych informacji na temat planów, kłopotów lub aktualności dotyczących projektów i misji, więc można się spodziewać w najbliższym czasie aktualizacji jej stanowiska w zakresie kosmicznego spaceru astronautów.