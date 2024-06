0

Niedawno opublikowane badanie w Computers in Human Behaviour wskazało na nowatorską metodę badania zmęczenia poprzez... skurcz źrenic. Badacze z Uniwersytetu Tsukuba postanowili przyjrzeć się bliżej temu zjawisku w kontekście długotrwałych aktywności przed komputerem, takich jak e-sport. Okazało się, że zmniejszająca się średnica źrenic może być skutecznym wskaźnikiem zmęczenia umysłowego, choć... gracze nie zawsze to odczuwają: czy to z powodu skoków poziomu adrenaliny, czy to ze względu na pobudzenie wynikające ze spożycia np. kofeiny.