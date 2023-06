Ten lekarz uśmierca pacjentów. Recenzja serialu Sortownia

Nowy serial to koprodukcja Polsat Box i CANAL+. W roli głównej występuje Andrzej Chyra, który wciela się w lekarza pracującego na SOR-rze. Każdemu nowemu pacjentowi przydzielany jest jeden z kolorów opisujący priorytet badań i udzielanej pomocy. To wymagające, nerwowe i generujące ogromne emocje miejsce. Nie każdy się tu sprawdzi, a i mało kto świadomie decyduje się tutaj na pracę. Nasz główny bohater podjął tę decyzję dawno temu, ale nie wiemy dlaczego i to jedna z tajemnic, na której rozwiązanie liczymy. Na pierwszym planie pojawia się też często młoda lekarka, która po świetnych studiach zdecydowała, że chce pracować właśnie na SOR-ze. Nikt z najbliższego otoczenia nie rozumie tego kroku, ale kobieta jest zdeterminowana udowonić (sobie i innym), że podoła tej pracy.

O czym opowiada Sortownia?

„Sortownia” wrzuca nas w wir pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników, ale nie do przesady. Daleko tej produkcji do typowych medycznych seriali, a wszystko za sprawą fabuły oscylującej wokół postaci Chyry - Jacka Wolińskiego. To dość zagadkowy charakter, z trudną przeszłością. Stara się wyprostować kilka spraw, ale bywa też podatny na zewnętrzne bodźce i niemalże poddaje się uzależnieniu. Na pozór zachowuje pogodę ducha, szybko i sprawnie pracuje, ale życie towarzyskie jest mu totalnie obce.

Taki nastrój buduje też serial za pomocą wielu sposobów. W tle często rozbrzmiewa wprowadzająca niepokój muzyka albo panuje całkowita cisza. Sceny poza SOR-em są raczej spokojne i stonowane, wręcz momentami statyczne. Często towarzyszymy bohaterowi podczas wieczornych lub nocnych wędrówek, które zaprowadzają go w mało przyjemne miejsca. Ale gdy na oddziale należy błyskawicznie podjąć konkretną decyzję, on jest na to gotowy.

Dobry lekarz, ale czasem zabija

Co więcej, świadomie nie tylko ratuje życia, ale je także odbiera, np. gdy system zawodzi. Także i w tym aspekcie „Sortownia” staje na wysokości zadania, ponieważ nic nie dzieje się nagle, znienacka i bez odpowiednich emocji. Chyra fantastycznie przekazuje na swojej twarzy ułamki zwątpienia lub wątpliwości, które są szybko zmazywane chęcią podjęcia działań. Praca kamery, zbliżenia i panujący wokół mrok podbudowują odpowiednio atmosferę. Serialu nie ogląda się łatwo. Wymaga od widza uwagi i zaangażowania.

Równie dobrze, co Andrzej Chyra, wypada reszta obsady, gdzie natrafimy na kilka znajomych twarzy. Niektórzy z aktorów mają nawet pewne doświadczenie w produkcjach medycznych, co owocuje wiarygodnością i prawdziwością scen, ale także debiutanci stają na wysokości zadania. Fabularnie serial ma sporo do zaoferowania, gdyż rozwijanych jest kilka wątków jednocześnie, a widz pozostaje ciekawy i z pewnym niedosytem po każdym z nich. Może to też trochę przytłaczać, ponieważ żaden z nich nie jest prowadzony na pierwszym planie i to tak naprawdę chyba najpoważniejszy zarzut, jaki mogę mieć wobec serialu.

Czy do czegoś jeszcze można się przyczepić? Serial aspiruje do produkcji zrealizowanej z rozmachem, ale chwilami brakuje mu właśnie tej widowiskowości. To nie tak, że polskie realia są zbyt mało atrakcyjne dla kamery, ale gdyby ekipa mogła dłużej (i/lub z ciut większym budżetem) popracować nad niektórymi ujęciami na planie czy w postprodukcji, to wobec warstwy wizualnej i dźwiękowej nie miałbym nic do zarzucenia. Momentami dialogi są średnio słyszalne, więc przydatne mogą okazać się napisy.

Sortownia - kiedy premiera?

„Sortownia” otwiera jednak nowy rozdział w historii polskich seriali, ponieważ nareszcie nie obcujemy ze zdefiniowanym dobrym bohaterem lub czarnym charakterem, a i cała produkcja po prostu angażuje. O działaniach wymierzającego samodzielnie sprawiedliwość lekarza można mieć różne opinie, a ewentualne konsekwencje mogą lub nie muszą pokrywać się z naszymi oczekiwaniami. Na plus zasługuje strona techniczna serialu i pomysłowość w reżyserii. Jeśli pozostałe cztery odcinki, tak jak cztery pierwsze zdołają utrzymać uwagę widza i nie pogubią się w licznych wątkach, "Sortownia" wypadnie bardzo, bardzo dobrze.

„Sortownię” obejrzycie na Polsat Box Go i CANAL+ online od 16 kwietnia.