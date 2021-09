PS5 wciąż trudno kupić, ale skalperzy już obniżają ceny

Nikomu źle nie życzę, ale skupowanie na potęgę popularnych sprzętów by sprzedawać je dalej... no cóż, nie jest dla mnie czymś, godnym pochwały. I nie ukrywam, że od początku trudno mi było kibicować przedsiębiorczym, którzy na potęgę skupowali wszystkie dostępne na rynku egzemplarze PlayStation 5. Problemy z dostępnością konsoli ciągną się od samego początku i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś miało się w tej sprawie zmienić - tym bardziej, że na horyzoncie czarnopiątkowe szaleństwo i zakupy bożonarodzeniowych prezentów. Ale pierwsze szaleństwo najwyraźniej już za nami. Grupa tzw. early adopterów już ma sprzęty u siebie, a reszcie... chyba aż tak bardzo się nie spieszy. Cierpliwie czekają na swoją kolej wypatrując powrotu konsol do sklepów.

Skalperzy, nie da się ukryć, mogli sobie w ostatnich miesiącach poużywać. Wielu zdesperowanych klientów kupowało konsole za dużo wyższe, niż rekomendowane, ceny. W Polsce wirtualne półki na aukcjach i OLX uginały się od takich produktów od dnia premiery, chociaż sprzętu w sklepach nie brakowało. Problem polegał jednak na tym, że - zwłaszcza w okolicach premiery - popularne sieci elektromarketów sprzedawały PlayStation 5 w kuriozalnych zestawach z grami i akcesoriami, które potrafiły windować koszty zakupu o ponad tysiąc złotych. A przez zalanie rynku tymi wszystkimi dodatkami, były one... właściwie bezwartościowe, zaś ich odsprzedanie graniczyło z cudem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że złote czasy przedsiębiorczych handlarzy PlayStation 5 dobiegają końca. Forbes informuje o solidnym spadku cen, który konsole PlayStation 5 zaliczyły na platformie StockX specjalizującej się w odsprzedaży najbardziej poszukiwanych przedmiotów (m.in. dystrybuowanych w niewielkich nakładach i/lub limitowanych edycji odzieży, artykułów kolekcjonerskich czy zegarków). I jak wynika z najświeższych danych — obecnie ceny PlayStation 5 spadły o blisko 30% z porównaniem do bitych przez nią kilka miesięcy temu rekordów. Podczas zeszłorocznego Cyber Weekendu, czyli tuż w okolicach premiery, konsola potrafiła kosztować nawet 1000 dolarów. Obecnie w StockX można ją nabyć za około 715 dolarów (przypominam, że cena rekomendowana sprzętu w USA to 499 dolarów oraz, w zależności od Stanu, podatek). To i tak jest 10% mniej, niż w czerwcu. Wersja bez napędu (cena rekomendowana: 399 dolarów) warta jest tam obecnie poniżej 700 dolarów, a w ubiegłoroczny Cyber Weekend trzeba było za nią zapłacić blisko tysiąc dolarów.

Sprzedawcy ebayowi w rozmowie z redakcją potwierdzają: choć sprzedaż wcale nie spowalnia, ceny stale pikują w dół. Na początku czerwca aukcje kończyły się na około 760 dolarach. Teraz oferty za 729 dolarów nie znajdują już chętnych, a ostatnia z aukcji skończyła się na 709. I choć zbliża się Boże Narodzenie i szaleństwo świątecznych zakupów, wierzę w to, że lepiej już dla ich biznesu nie będzie. Konsol na rynku stale przybywa, doczekaliśmy się też nowej wersji PS5, najbardziej zdesperowani się obkupili, inni cierpliwie czekają na dostępność w sklepach. Wszystko idzie ku lepszemu, więc rekiny biznesu muszą zacząć obniżanie cen.