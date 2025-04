Sonos obniża ceny w Polsce. Tani soundbar, jeszcze tańszy

Sonos ma w swojej ofercie wiele świetnych głośników, zarówno przeznaczonych do kina domowego jak i ogólnie do słuchania muzyki. Nie są one jednak tanie, ale teraz mamy miłą niespodziankę dla tych, którzy chcieliby sprawdzić ten ekosystem.

Sonos zdobył zaufanie klientów za sprawą produktów wysokiej jakości, które w niewielkim formacie oferują świetną jakość dźwięku. Miał w ostatnim czasie co prawda wpadkę z aplikacją na smartfony, ale nie ma to wpływu na duże możliwości samych głośników. Te nie należą niestety do najtańszych, choć często można ja kupić z 20% zniżką, która pojawia się kilka razy w roku. Teraz jednak cena bazowych głośników Era 100 oraz soundbara Ray spada na stałe i robi się całkiem atrakcyjna.

Sonos obniża ceny na stałe

Era 100 to podstawowy głośnik w ofercie Sonosa, który możemy postawić w dowolnym miejscu w mieszkaniu i słuchać z niego muzyki streamowanej z dowolnego urządzenia lub popularnych serwisów typu Spotify. Zastąpił on kilka miesięcy temu model One SL, oferując nieco większe możliwości, jako chociażby dźwięk stereo czy wejście liniowe. Do tej pory głośnik wyceniony był na 1199 złotych, choć często trafiał się w promocjach w cenie poniżej 1000 złotych. Od teraz oficjalna cena na stronie Sonosa spada jednak do 999 złotych, co czyni z niego jeszcze lepszą okazję.

Podobnie jest w przypadku drugiego głośnika, czyli soundbara Ray. To urządzenie wycenione było do tej pory na 1299 złotych, ale od teraz nowa sugerowana cena detaliczna to 999 złotych, podobnie jak w przypadku głośnika Era 100. W tej cenie to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają sposobu aby poprawić dźwięk w telewizorze, a nie mają za dużo miejsca. Ray jest niewielkim soundbarem, który oferuje kilka kanałów dźwiękowych i sprawia, że wreszcie można łatwo odróżnić dialogi od tła. Niestety nie posiada portu HDMI, więc z telewizorem trzeba go spiąć bezprzewodowo lub za pomocą kabla optycznego. Podobnie jak Era 100 oferuje również streaming muzyki z popularnych aplikacji i z powodzeniem sprawdzi się do nagłośnienia niewielkiego salonu.

Nowe ceny głośników pojawiły się jak do tej pory na oficjalnej stronie Sonosa. W popularnych sklepach ceny nie zostały jeszcze zaktualizowane, więc uważajcie aby nie przepłacić :).