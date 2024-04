Firma Sony postanowiła nieco uporządkować swoje portfolio głośników i słuchawek dedykowanych określonemu gronu odbiorców. Seria dla miłośników basu otrzymała nazwę ULT POWER SOUND. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie produkty trafiły do niej jako pierwsze.

Sony ULT POWER SOUND – co to za seria?

Istnieje pewna grupa miłośników muzyki, która ma wobec używanego sprzętu określone wymagania. Mowa tu o tzw. bassheadach, którzy uwielbiają słuchać muzyki w taki sposób, w jaki jest ona serwowana m.in. w klubach. To brzmienie, w którym dominującą rolę odgrywają tony niskie. Do tej pory takie produkty od Sony były rozsiane po różnych seriach. By je zidentyfikować, trzeba było uważnie przyglądnąć się oznaczeniu konkretnego modelu. Basowe brzmienie zwiastowały litery XB, oznaczające EXTRA BASS.

Teraz do sprzedaży trafia seria Sony ULT POWER SOUND, gdzie od początku wiadomo, komu przeznaczone są sprzedawane w jej ramach produkty. Na sam początek klienci otrzymają do wyboru trzy głośniki Bluetooth i jedne słuchawki. Oto one.

Zabawa jak w klubie gdziekolwiek jesteś? Z tymi głośnikami to możliwe

Najmocniejszy głośnik z serii to konstrukcja bardziej stacjonarna, niż przenośna. Wskazuje na to zresztą jego nazwa. Sony ULT TOWER 10 oferuje nie tylko imprezowe brzmienie, ale również posiada wbudowane oświetlenie, pomagające zmienić zwykły pokój w dyskotekowy parkiet.

Miłośnicy basowego grania znajdą w tym głośniku dwa tryby ULT, aktywowane po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Tryb ULT1 dodaje potężnej głębi rezonującej do muzyki poprzez wzmocnienie niższych częstotliwości, natomiast mocny bas w trybie ULT2 zwiększa ciśnienie akustyczne, dodając jeszcze więcej energii, głośności i mocy muzyce.

Pierwszy z typowo przenośnych głośników to Sony ULT FIELD 7. To konstrukcja wodoszczelna i pyłoszczelna, dzięki czemu można korzystać z niej na wolnym powietrzu. Co istotne posiada również wejście mikrofonu, przydatne podczas imprez karaoke. Tutaj również znajdziemy dwa tryby ULT. Oto jak opisuje je producent:

Tryb ULT1 zapewnia głębszy bas o niższej częstotliwości, a ULT2 pozwala doświadczyć mocnego, dynamicznego basu.

Najmniejszy z głośników Bluetooth dla bassheadów to Sony ULT FIELD 1. Mimo kompaktowych wymiarów oferuje aż 12 godzin odtwarzania muzyki. Co przydatne w terenie, można postawić go zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Słuchawki z mocnym basem i dobrym ANC? Te wydają się być w sam raz

Obok głośników firma Sony zaprezentowała słuchawki, na które warto zwrócić szczególną uwagę. To model Sony ULT WEAR, dysponujący doskonale znanym miłośnikom produktów Sony atutem. Jest nim procesor V1, dotychczas stosowany w słuchawkach serii 1000X. To właśnie on jest sercem jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej technologii ANC na rynku. Tu również dostępne są tryby ULT, opisane przez producenta w nieco zbyt lakoniczny sposób: tryb ULT1 zapewnia głębokie niskie częstotliwości, a ULT2 mocny bas.

Wszystkie nowe produkty będą dostępne w sklepach już w tym miesiącu.