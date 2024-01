Sony nie boi się Apple. Tym sprzętem chce ukraść mu klientów

Na trwających targach CES 2024, Sony zaprezentowało swoje nowe urządzenia - gogle rozszerzonej rzeczywistości (XR) przygotowywane z myślą o tych, którzy chcą przenieść swoje produkty, programy, gry, multimedia w nowy wymiar. Sprzęt składa się z goli - wyświetlacza XR z ekranami OLED 4K oraz dwóch kontrolerów zaprojektowanych z myślą o intuicyjnych interakcjach z obiektami 3D i precyzyjnym wskazywaniu. Gogle mają wspomóc twórców w tworzeniu zaawansowanych treści 3D, które mogą być udostępniane także na innych urządzeniach. Sony planuje współpracę z różnymi twórcami aplikacji i rozwiązań 3D, w tym z sektora rozrywki i projektowania przemysłowego. Prace nad nowym urządzeniem prowadzone są przy współudziale firmy Siemens, która widzi ogromny potencjał w tego typu rozwiązaniach - także w biznesie i przemyśle.

Metawersum to dla wielu miejsce ucieczki od świata rzeczywistego, ale dla firmy Siemens i naszych klientów metawersum przemysłowe to miejsce pozwalające na tworzenie świata rzeczywistego. To w nim mierzymy się ze zmianami klimatu, globalizacją i cyfryzacją i w nim przekształcamy branże stanowiące fundament gospodarek.

- mówi Cedrik Neike, członek zarządu spółki Siemens AG i dyrektor generalny firmy Siemens Digital Industries.

Oto nowy sprzęt Sony. Gogle rozszerzonej rzeczywistości dla profesjonalistów

Zapowiedź nowego urządzenia Sony zbiega się z informacjami o premierze Apple Vision Pro - gogli, które do sprzedaży trafią już na początku przyszłego miesiąca. Apple mocno wierzy w swój produkt, jednak jego cena może skutecznie odstraszyć potencjalnych kupujących - przynajmniej takich, którzy z tego sprzętu korzystaliby wyłącznie do konsumpcji treści. Urządzenie Sony przeznaczone jest dla tych, którzy treści te mieliby tworzyć. Gogle Sony wyposażono w procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform, co pozwoli na pełne wykorzystaniu mikrowyświetlaczy OLED 4K. Opracowana przez firmę technologia pozwala na tworzenie wysokiej rozdzielczości obrazów i renderowanie tekstur obiektów 3D i mimiki człowieka. Oprócz funkcji przezroczystości obrazu wideo i rozpoznawania przestrzennego z użyciem łącznie sześciu kamer i czujników, dołączony do zestawu kontroler pierścieniowy umożliwia intuicyjne manipulowanie obiektami w wirtualnej przestrzeni oraz kontroler umożliwiający precyzyjne wskazywanie.

Dodatkowo, oprogramowanie dostarczane przez Sony ma ułatwić proces tworzenia treści przestrzennych, zwiększyć ich jakość oraz ułatwić wykorzystanie grafiki komputerowej 3D w różnych scenariuszach. Wykorzystując mobilny system rejestracji ruchu mocopi będzie można śledzić ruchy całego ciała za pomocą małych, lekkich czujników i dedykowanej aplikacji na smartfon. Monitory Spatial Reality Display są zdolne do wyświetlania realistycznych obrazów trójwymiarowych bez konieczności noszenia specjalnych okularów czy gogli do wirtualnej rzeczywistościach. Poprzez wprowadzenie nowego systemu i współpracę z producentami oprogramowania do tworzenia w 3D, Sony ma aspiracje do daleko idącego wsparcia twórców treści przestrzennych w przełamywaniu barier między światem fizycznym a wirtualnym.

Sony XR. Wyświetlacz nagłowny i kontrolery dedykowane do interakcji z obiektami 3D

Co dalej? Sony szuka partnerów, którzy będą zainteresowani tworzeniem treści w trójwymiarze, zwłaszcza z obszarów rozrywki i projektowania przemysłowego. Już teraz wiemy, że współpraca z Siemens pozwoli dostarczyć innowacyjne funkcje inżynierii immersyjnej w przemyśle. Proces ten będzie oparty na oprogramowaniu NX Immersive Designer. Jest on częścią pakietu oprogramowania przemysłowego Siemens Xcelerator. Integracja zaawansowanego sprzętu i oprogramowania umożliwi bardziej dokładne projektowanie przestrzenne oraz ułatwi współpracę, otwierając nowe perspektywy dla specjalistów z dziedziny projektowania przemysłowego i inżynierii produktu.

System będzie dostępny w 2024 r., a pełną specyfikację, wszystkie funkcje, ceny i informacje związane z dostępnością urządzenia poznamy w kolejnych miesiącach.