Oto nowe słuchawki Sony. Firma przygotowała ucztę dla graczy!

INZONE Buds: nowe bezprzewodowe słuchawki od Sony stworzone z myślą o graczach

INZONE Buds to najnowszy produkt w katalogu submarki. Te nowe, bezprzewodowe, słuchawki douszne stworzone zostały od podstaw z myślą o graczach — zarówno tych konsolowych, jak i pecetowych. Firma zapewnia że zastosowane w nich technologia pozwolą stworzyć najlepsze warunki do gry — wszystko dzięki inteligentnemu dostosowaniu dźwięku:

Technologia dźwięku przestrzennego 360 do gier w słuchawkach INZONE Buds pozwala usłyszeć, w jakim kierunku przemieszczają się przeciwnicy by móc zawsze być o krok przed nimi. Firma Sony od wielu lat rozwija wiodącą na rynku technologię słuchawek, która zaowocowała nowym modelem INZONE Buds, pozwalającym dostosowywać pole dźwiękowe do indywidualnych cech użytkownika. Dzięki analizie nie tylko zewnętrznej części ucha, lecz także właściwości akustycznych przewodu słuchowego, słuchawki INZONE Buds dokładniej odtwarzają dźwięk przestrzenny.

Ponadto asem w rękawie słuchawek ma być ich czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki zastosowaniu tam procesora L1, akcesorium ma zaoferować nawet do 12. godzin pracy na jednym ładowaniu. A kiedy dodamy do tego zapas energii w etui — ma INZONE Buds mają podziałać nawet do 24 godzin. Zapewnia to wygodę i pewny dostęp do urządzenia nawet przy dłuższych sesjach. Ponadto słuchawki sprzedawane są w zestawie z podłączanym do portu USB-C modułem, który zapewni opóźnienie na poziomie niespełna 30 ms.

Słuchawki zaoferują także aktywny system redukcji hałasu. Rozwiązanie przygotowane przez Sony — jednego z producentów który od lat w temacie przoduje na rynku. Poza tym słuchawki wykorzystują mikrofon z systemem redukcji hałasu wspieranym przez AI, co ma pozwolić skutecznie eliminować zgiełk. Nie zabrakło też obsługi za pomocą zestawu gestów (których poszczególne akcje możemy dostosować samodzielnie w aplikacji) oraz wsparcia dla kodeka LE Audio.

INZONE H5 — oto nowe nauszne słuchawki od Sony!

Poza Budsami, firma wprowadza do sprzedaży także zupełnie nowe słuchawki nauszne. INZONE H5 także zaoferują wsparcie dla technologii dźwięku przestrzennego. Akcesorium skorzysta z łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 Ghz, a dzięki temu że słuchawki ważą jedynie 260 gramów — są one wygodne nawet przy długich sesjach. Tym bardziej, że cała konstrukcja waży raptem 260 gramów. Producent zapewnia też o wysokiej jakości rozmów — tutaj także nie zabrakło zaawansowanych systemów redukcji szumów. Wisienką na torcie jest bateria oferująca nawet 28 godzin użytkowania na jednym ładowaniu oraz możliwość podłączenia słuchawek za pośrednictwem kabla z wtykiem jack 3,5 mm.

Ci zaś którzy do tej pory nie skusili się na model INZONE H9 wyczekując premiery innych wariantów kolorystycznych mogą nareszcie sięgnąć do portfela. Bowiem firma oficjalnie zapowiedziała akcesorium w klasycznej czerni!

Ceny produktów oraz ich dokładna data premiery nie są jeszcze znane.