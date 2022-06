Gdy mówimy o Sony i o graczach, każdemu do głowy przyjdzie konsola PlayStation i całe portfolio akcesoriów i gier. Japońska firma ma jednak inne plany, bo na poważnie angażuje się w sektor graczy na PC, dla których przygotowano nowe słuchawki oraz monitory. Ich styl przypomina to, z czego Sony słynie i prawdę mówiąc chyba trudno byłoby pomylić te nowe urządzenia z jakąkolwiek inną firmą.

Trzy modele słuchawek gamingowych Sony INZONE

Trzy nowe modele słuchawek to oczywiście propozycje na trzech różnych półkach cenowych. INZONE H9, H7 i H3 mają wiele cech wspólnych, ale niektóre funkcje pozostały zarezerwowane tylko dla wyższych modeli. Dla przykładu, tylko H9 zaoferują wyciszanie otoczenia funkcją ANC (tę samą co w słuchawkach 1000X). Tryb dźwięków otoczenia pozwala uniknąć przegapienia ważnych informacji lub zdarzeń, ponieważ technologia umożliwia usłyszenie wybranych odgłosów z zewnątrz: telefon, dzwonek do drzwi, głos partnera itp. Aktywna funkcja eliminacji dźwięków otoczenia wpływa na czas pracy na baterii - maksymalny ma wynieść 32 godziny, podczas gdy H7 będą pracować nawet o 8 godzin dłużej. Obydwa modele są bezprzewodowe, a jedyną propozycją z przewodem jest na tę chwilę INZONE H3.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Sony INZONE H3

Wizualnie słuchawki różnią się od siebie bardzo nieznacznie i każdy z modeli posiada elastyczny, odchylany mikrofon oraz funkcję regulacji poziomu głośności pomiędzy dźwiękiem z gry i dźwiękiem czatu. Z myślą o wszystkich modelach przygotowano aplikację INZONE Hub na pecety, w której włączymy m. in. dźwięk przestrzenny 360 w grach, zaś funkcja 360 Spatial Sound Personalizer ma umożliwić personalizację działania dźwięku przestrzennego na podstawie kształtu uszu.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Sony INZONE H9 różnią się od H7 obecnością ANC i podświetlenia

Starano się też odpowiednio wyważyć słuchawki, by pałąk równomiernie rozkładał ciężar na głowie gracza w celu zmniejszenia nacisku na uszy. A jak brzmią nowe słuchawki Sony? Producent zapewnia, że zrobiono wszystko, by jak najlepiej - przygotowano membrany o wyjątkowym kształcie, co pozwoli im odtwarzać bardzo wysokie częstotliwości i uzyskać naturalne tony niskie. Co więcej, na obudowie każdego z modelu znalazły się kanały optymalizujące odtwarzanie niskich częstotliwości - zapewniają one mocny bas i nadają głębokim dźwiękom wyjątkowy realizm.

Monitory gamingowe Sony

Poprzednie 1 z 1 Następne

Sony nie zatrzymało się na słuchawkach, bo w tym roku do sprzedaży wprowadzi też własne monitory stworzone z myślą o pecetach i PlayStation 5. Na ten moment przygotowano dwa modele: INZONE M9 i INZONE M3. Pierwszy z nich zaoferuje rozdzielczość 4K, odświeżanie 144 Hz, funkcję Full Array Local Dimming mającą poprawiać kontrast, pokrycie ponad 95% przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikat DisplayHDR 600. Czas reakcji matrycy to 1 ms, a monitor wspiera też zmienną częstotliwość odświeżania (NVIDIA G-SYNC i VRR w standardzie HDMI 2.1). Zbliżony do INZONE M9 jest monitor INZONE M3, bo też posiada przekątną 27 cali, ale maksymalna rozdzielczość wynosi 1080p. Zwiększona została częstotliwość odświeżania do 240 Hz, dodano pokrycie barw sRGB do 99% oraz certyfikat DisplayHDR 400.

Ceny i dostępność sprzętu Sony INZONE

Monitor INZONE M9 będzie dostępny od lata, zaś INZONE M3 ma pojawić się jeszcze w tym roku. Wszystkie modele słuchawek pojawią się w sklepach i autoryzowanych dealerów w lipcu tego roku. Ceny? Słuchawki wyceniono na: H3: ok. 500 zł, H7: ok. , 100 zł, H9: ok. 1400 zł. Monitory natomiast mają kosztować: M9: ok. 5200 zł, zaś cena M3 będzie podana w późniejszym terminie, bliżej premiery sklepowej. Sony dodaje też, że: "ceny produktów mogą różnić się w zależności od dystrybutora. O dokładnych cenach produktów decydują kierownicy sklepów w sieciach sprzedaży".