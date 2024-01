Samsung postawił na praktyczne rozwiązania, chce taki telewizor i głośnik

Samsung przygotował na CES wiele nowych produktów, ale moją uwagę zwróciły dwa, które mają świetny wymiar praktyczny. Pierwszy z nich to nowy telewizor z matrycą QD-OLED i nową warstwą Glare Free, a drugi to głośnik z rodziny The Frame.

Samsung likwiduje refleksy w telewizorach

Telewizory OLED to w zasadzie szczyt możliwości obecnej technologii. Trudno jest co roku poprawiać jakość obraz zwiększając minimalnie jasność czy przestrzeń barwową. Dlatego cieszę się, że Samsung poszedł w bardziej praktyczną stronę. Trzecie generacja telewizorów QD-OLED, która została zaprezentowana podczas targów CES w Las Vegas posiada nową powłokę ekranu nazwą OLED Glare Free. Według Samsunga, a także dziennikarzy, którzy mieli okazje już to rozwiązanie zobaczyć, efekt jest świetny. Odblaski na powierzchni telewizora są znacząco zredukowane, ale nie ma to wpływu na pogorszenie jakości obrazu czy kątów widzenia.

Wygląda na to, że nowa powłoka nadaje matrycy bardziej matowy charakter, dzięki temu świetnie sprawdzi się w nasłonecznionych pomieszczeniach. Wydatnie pomoże zapewne też o 20% większa maksymalna jasność nowych paneli. Niestety powłoka Glare Free dostępna będzie tylko w topowym modelu z serii S95D, który dostępny jest w rozmiarach od 55 do 77 cali. Kilka tygodni temu testowałem poprzedni model - S95C, któremu nie sposób cokolwiek zarzucić, ale wygląda na to, że S95D będzie jeszcze odrobinę lepszy. Do sklepów trafi jednak dopiero na wiosnę. W ofercie pojawią się też tańsze wersje S90D i S85S w wielkościach od 42 do 83 cali.

Głośnik Music Frame jak Sonos Symfonisk

Nie mniej ciekawym rozwiązaniem jest nowy głośnik z rodziny The Frame. Telewizory wyglądające jak obrazy okazały się sporym sukcesem Samsunga i w związku z tym Koreańczycy postanowili iść jeszcze o krok dalej. Teraz do oferty trafiają głośniki Music Frame, czyli przetworniki w kształcie ramki na zdjęcie, w którą możemy włożyć swoje własne fotografie. Taki głośnik na wzór produktów Sonosa, można wykorzystać do puszczania muzyki ze smartfona/Spotify, albo nawet połączyć go z telewizorem lub soundbarem w ramach systemu Q-Symphony. Dzięki temu zyskujemy lepsze doznania dźwięku przestrzennego. Jednocześnie taka ramka wtapia się idealnie w naszą przestrzeń życiową, nie zwracając niczyjej niepotrzebnej uwagi.

Niestety nie wiemy jeszcze ile Music Frame będzie kosztował i kiedy pojawi się w sprzedaży.