Sonosowi brakuje tylko słuchawek w tym niezwykle szerokim portfolio urządzeń, by móc zaoferować klient swój produkt w każdej kategorii audio. Są głośniki klasyczne, współpracujące z asystentami, głośniki przenośne Bluetooth, a także te powstałe we współpracy z IKEĄ, dzięki czemu świetnie komponują się z wyposażeniem domu. I są także soundbary, spośród których w pierwszej kolejności do głowy przychodzi nam do głowy nowoczesny i przysadzisty Arc. Może on pełnić rolę jedynego głośnika w naszym otoczeniu, ale nie każdy może sobie na niego pozwoli - finansowo lub pod względem przestrzeni. Nie każdy też go potrzebuje. Nic więc dziwnego, że Sonos wraca do modelu Beam.

Sonos Beam 2 - mniejszy i tańszy soundbar

Druga generacja soundbara Beam wprowadza mniejszy model w okres nowoczesnego dźwięku przestrzennego. Tak chyba najprościej można objąć wprowadzone nowości, bo pojawiają się one w kontekście sprzętowym oraz wspieranych technologii. Rozmieszczenie głośników w parze z wydajniejszym procesorem pozwala bowiem teraz na uzyskanie faktycznego dźwięku przestrzennego w dwóch osiach - pionowej i poziomej.

Sam soundbar nie różni się znacząco wyglądem od poprzednika. Posiada plastikowy grill na froncie i minimalistyczny styl, który był znakiem charakterystycznym Beama 1 oraz Arc. Tym razem także oferowany będzie w dwóch wariantach kolorystycznych (czarny i biały). Głośnik można umieścić na szafce lub bezpośrednio pod telewizorem na ścianie dzięki dedykowanym uchwytom. W zestawie nie spodziewajcie się pilota - do sterowania i konfiguracji służy aplikacja Sonos na iOS-a i Androida, a w codziennym użytku najlepszym wyjściem będzie wspólny pilot z TV, dzięki obsłudze ARC.

Cena Sonos Beam 2 to 2199 zł, więc nie mamy do czynienia z najbardziej przystępnym sprzętem na rynku. Z drugiej strony otrzymujemy niezwykle uniwersalny i wszechstronny soundbar, który świetnie radzi sobie jako samodzielny głośnik i jest kompatybilny z ekosystemem Sonosa. Nie jest to więc urządzenie dla wszystkich, ale konkretna grupa klientów powinna być ukontentowana nowym modelem.

Sonos będzie wspierał Amazon Music Ultra HD i Dolby Atmos Music

Beam 2 wspiera Dolby Atmos, jest kompatybilny z HDMI-ARC i obsługuje Trueplay, czyli technologię za pomocą której dźwięk z soundbara jest dostosowywany względem najbliższego otoczenia. Podobnie jak Arc, Beam 2 może współpracować z subwooferem oraz głośnikami Sonos One lub Symfonisk w rolach tylnych satelitów. Sonos zapowiada, że wkrótce wprowadzone będzie też wsparcie dla standardów Amazon Music Ultra HD i Dolby Atmos Music - oczywiście nie tylko na Beam 2, ale wszystkich innych poza Play:1, Play:3, Playbar i Playbase. DTS Digital Surround pojawi się natomiast na Playbar, Playbase, Amp, obu generacjach Beama oraz Arc.