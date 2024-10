Sonos odświeża swoją ofertę głośników kina domowego. Nowy soundbar Arc Ultra oraz subwoofer Sub 4 wprowadzają nową technologię Sound Motion - czy to koniec nowości?

Arc Ultra to najbardziej zaawansowany soundbar Sonosa, wykorzystujący nową akustyczną architekturę i technologię Sound Motion, aby stworzyć niesamowite wrażenia dźwiękowe - czytamy w komunikacie. Dzięki nowym 14 przetwornikom dźwięku zaprojektowanym przez Sonos, dźwięk jest precyzyjnie rozmieszczany w przestrzeni, co ma sprawić, że dźwięk wypełni całe pomieszczenie.

Nowy soundbar Sonos Arc Ultra - dźwięk Dolby Atmos 9.1.4

Znajdujący się w środku zaawansowany głośnik niskotonowy ma dostarczać pełniejsze i bardziej wyraziste basy. Jego nowa akustyczna architektura zawiera trzy dodatkowe przetworniki w porównaniu do modelu Arc. Nowy Arc Ultra wykorzystuje technologię Dolby Atmos, aby dostarczać dźwięk przestrzenny w formacie 9.1.4, co sprawia, że użytkownik będzie otoczony dynamicznym dźwiękiem - jak wypadnie to w praktyce?

Producent przekonuje, że Arc Ultra został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną klarowność dialogów, a tym, co będzie wspólne z poprzednim modelem, to fakt, że dzięki aplikacji Sonos można dodatkowo zwiększyć ich wyrazistość, dostosowując poziom wzmacniacza mowy. Przypomnę, że Arc Ultra to de facto nie tylko soundbar współpracujący z telewizorem - gdy TV jest wyłączony, można korzystać z funkcji strumieniowania muzyki oraz innych treści za pomocą Wi-Fi i Bluetooth (w tym AirPlay).

W informacji prasowej dowiadujemy się też, że Arc Ultra to efekt współpracy Sonos Soundboard z doświadczonymi producentami filmowymi i twórcami, takimi jak Chris Jenkins i Onnalee Blank. Wspólnie z nimi pracowano nad odtwarzaniem treści Dolby Atmos, tworząc wrażenia dźwiękowe, które docelowo mają dorównywać profesjonalnym systemom audio. Podkreślono też, że soundbar zaprojektowano wykorzystując więcej śrub i mniej klejów, materiały PCB bez halogenów oraz mniej silikonu. Zużycie energii w trybie gotowości zmniejszono nawet o 20% w porównaniu do modelu Arc. Jego opakowanie jest w 100% recyklingowalne i ma o 18% mniejszą objętość, co zwiększa efektywność transportu.

Nowy subwoofer Sonos Sub 4

W przypadku Suba 4 Sonos zapowiada, że głośnik posiada dwa specjalne głośniki, które generują głębokie, dynamiczne niskie częstotliwości, wzmacniając efekt audio przy minimalnym zniekształceniu. Oba głośniki są skierowane do wewnątrz, co tworzy efekt anulowania siły, eliminując wszelkie drgania. Sub 4 został całkowicie przeprojektowany, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Obejmuje zwiększoną moc przetwarzania i pamięć, a także nowe radia WiFi dla lepszej łączności.

Wygląd znacząco sie nie zmienia, ale teraz będzie można wybrać wariant z matowym wykończeniem w kolorach czarnym i białym. Co istotne, konstrukcja głośnika umożliwia ustawienie na stojąco, położenie na boku lub umieszczenie pod kanapą. Nowa generacja oznacza także zmiany w zarządzaniu energią: redukcją zużycia energii w trybie gotowości wyniosła prawie 50%. Sub 4 można sparować z Arc Ultra, Arc lub Beam. Możliwe jest również sparowanie dwóch subwooferów dla maksymalizacji basów - Sonos potwierdza, że Sub 4 jest kompatybilny z poprzednimi generacjami Sub.

Znamy już polskie ceny nowych głośników: za Arc Ultra zapłacimy 4349 zł, a Sub 4 będzie kosztować 3899 zł. W sprzedaży będą od 29 października.

Sonos prezentuje swoje nowości sprzętowe w dość trudnej atmosferze, po tym jak nowa wersja aplikacji rozczarowała użytkowników i posiadała dużą liczbę błędów i niedociągnięć. Firma zapewnia, że stale pracuje w przyspieszonym tempie nad naprawą aplikacją, a w pewnym momencie rozważano nawet przywrócenie poprzedniej wersji, lecz technicznie nie było już to możliwe. W chwili obecnej aplikacja Sonos nadal powoduje pewne problemy, więc każda nowa aktualizacja pełna poprawek jest mile widziana.