Serce inteligentnego domu: Sprawdź, który głośnik Amazon jest dla Ciebie!

Inteligentne głośniki stają się coraz bardziej popularne, a Amazon jest jednym z głównych graczy na tym rynku. W Polsce oferta Amazonu obejmuje kilka modeli głośników, m.in. Echo, Echo Dot oraz Echo Show. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnym wersjom tych urządzeń, które są dostępne w Polsce, ich funkcjom, zaletom i wadom, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni model dla siebie.

Amazon Echo 4

Cena: od 369 zł

Amazon Echo 4 to głośnik o eleganckim, sferycznym kształcie, który dostępny jest w kilku kolorach, co pozwala na dopasowanie go do różnych wnętrz. Jego obudowa pokryta jest tkaniną, co nadaje mu nowoczesny wygląd i sprawia, że doskonale komponuje się z różnymi stylami dekoracyjnymi. Dostępne funkcje to m.in.:

Asystent głosowy Alexa – Amazon Echo 4 wyposażony jest w Alexę, która umożliwia sterowanie głosowe urządzeniem, zarządzanie kalendarzem, odtwarzanie muzyki, ustawianie alarmów i wiele więcej.

– Amazon Echo 4 wyposażony jest w Alexę, która umożliwia sterowanie głosowe urządzeniem, zarządzanie kalendarzem, odtwarzanie muzyki, ustawianie alarmów i wiele więcej. Dźwięk wysokiej jakości – Echo 4 oferuje zrównoważony dźwięk z wyraźnym basem, co sprawia, że jest idealny do odtwarzania muzyki nawet w większych pomieszczeniach.

– Echo 4 oferuje zrównoważony dźwięk z wyraźnym basem, co sprawia, że jest idealny do odtwarzania muzyki nawet w większych pomieszczeniach. Kompatybilność z innymi urządzeniami – Echo 4 może być zintegrowany z różnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak termostaty, oświetlenie czy zamki.

– Echo 4 może być zintegrowany z różnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak termostaty, oświetlenie czy zamki. Hub Zigbee – Wbudowany hub Zigbee pozwala na bezpośrednie połączenie z urządzeniami smart home bez potrzeby używania dodatkowych mostków.

Amazon Echo Dot 3

Cena: od 199 zł

Echo Dot 3 to mniejsza wersja Amazon Echo, która zachowuje większość jego funkcji, ale w bardziej kompaktowej formie. Jest idealny do mniejszych pomieszczeń lub jako dodatkowy głośnik w domu.

Echo Dot 3 oferuje wyjście audio, co pozwala na podłączenie go do większych głośników. Mniejszy rozmiar sprawia, że Echo Dot 3 można łatwiej ulokować w dowolnym miejscu w domu. Choć dobra, jakość dźwięku Echo Dot 3 jest nieco gorsza w porównaniu do większych modeli. Echo Dot 3 nie posiada też wbudowanego hubu Zigbee, co może być minusem dla osób chcących zintegrować wiele urządzeń smart home.

To najtańsze rozwiązanie, jeśli chcesz mieć w domu tego typu urządzenie od Amazona.

Amazon Echo Dot 4

Cena: od 249 zł

Echo Dot 4 to ulepszona wersja Echo Dot 3, oferująca bardziej nowoczesny design w sferycznej formie. Jest dostępny w kilku kolorach i oferuje podobne funkcje. Bardziej przypomina model Echo 4.

Amazon Echo Show 8 (2. generacja)

Cena: od 699 zł

Echo Show 8 (2. generacja) to inteligentny głośnik z 8-calowym ekranem, który pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji na wyświetlaczu. Panel jest dotykowy, co umożliwia łatwe sterowanie. Na pokładzie m.in.:

Asystent głosowy Alexa – Echo Show 8 (2. generacja) wyposażony jest w Alexę, co umożliwia sterowanie głosowe i korzystanie z różnych funkcji.

– Echo Show 8 (2. generacja) wyposażony jest w Alexę, co umożliwia sterowanie głosowe i korzystanie z różnych funkcji. Ekran – 8-calowy ekran pozwala na oglądanie filmów, wideorozmowy, przeglądanie zdjęć i wiele więcej.

– 8-calowy ekran pozwala na oglądanie filmów, wideorozmowy, przeglądanie zdjęć i wiele więcej. Dźwięk – Echo Show 8 (2. generacja) oferuje dobrą jakość dźwięku, która sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach.

– Echo Show 8 (2. generacja) oferuje dobrą jakość dźwięku, która sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Kompatybilność z innymi urządzeniami – Echo Show 8 (2. generacja) może być zintegrowany z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Możliwość korzystania z ekranu to jeszcze większy wachlarz opcji, takich jak oglądanie filmów czy prowadzenie wideorozmów. Cena jest jednak wyższa w porównaniu do modeli bez ekranu, a większy rozmiar może być problematyczny w mniejszych pomieszczeniach.

Amazon Echo Show 8 (3. generacja)

Cena: od 1049 zł

Echo Show 8 (3. gen) to nowsza wersja modelu z 8-calowym ekranem, który oferuje ulepszenia w zakresie wydajności i jakości obrazu. Urządzenie prezentuje się również nieco inaczej. Ekran jest jakby doczepiony do głośnika. W modelu 2. generacji była to jednolita konstrukcja w jednej obudowie.

Amazon Echo Show 10 (3. generacja)

Cena: od 1049 zł

Echo Show 10 (3. generacja) to inteligentny głośnik z 10-calowym ekranem, który posiada unikalną funkcję obracania się w kierunku użytkownika. Ekran jest dotykowy i oferuje wysoką jakość obrazu. Biorąc pod uwagę, że można go kupić w tej samej cenie co model 8-calowy, warto pomyśleć, czy nieco większe urządzenie z automatycznie obracającym się ekranem nie będzie lepszym wyborem.

Amazon Echo Show 15

Cena: od 1299 zł

Echo Show 15 to inteligentny ekran o przekątnej 15 cali, który można zamontować na ścianie. Jest to największy model w ofercie Amazona.

Który model Amazon Echo wybrać?

Jeśli zależy Ci na dobrej jakości audio i szerokim wachlarzu funkcji, Amazon Echo 4 będzie najlepszym wyborem. To model, który oferuje zrównoważony dźwięk z wyraźnym basem oraz wszechstronność dzięki integracji z Alexą i innymi urządzeniami smart home.

Jeśli szukasz bardziej kompaktowego i przystępnego cenowo rozwiązania, Echo Dot 3 lub Echo Dot 4 będą odpowiednie. Oba modele oferują solidną jakość dźwięku w mniejszej formie, a Echo Dot 4 dodatkowo wyróżnia się nowoczesnym, sferycznym designem.

Jeśli potrzebujesz inteligentnego głośnika z ekranem, Echo Show 8 (2. lub 3. generacja) będą doskonałym wyborem. Ekran o przekątnej 8 cali pozwala na prowadzenie wideorozmów, oglądanie filmów i korzystanie z wielu innych wizualnych funkcji, a ulepszenia w 3. generacji zapewniają jeszcze lepszą jakość obrazu i dźwięku.

Jeśli zależy Ci na większym ekranie, weź pod uwagę Echo Show 10 (3. generacja) lub Echo Show 15 będą idealne. Ten pierwszy oferuje unikalną funkcję automatycznego obracania się w kierunku użytkownika, natomiast Echo Show 15 to rozwiązanie idealne do montażu na ścianie. W ten sposób stworzysz centrum kontroli inteligentnego domu.

Niezależnie od wybranego modelu, głośniki Amazon Echo, Echo Dot i Echo Show oferują wygodne rozwiązania, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sterowanie głosowe, integracja z innymi urządzeniami i dostęp do szerokiej gamy funkcji sprawiają, że są one wartościowym dodatkiem.

Korzystasz z któregoś głośnika Amazona? Daj znać w komentarzach.