Sonos Arc Ultra oraz subwoofer Sub 4 trafiły właśnie do sprzedaży

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Sonos wprowadza dzisiaj do sprzedaży swoje najnowsze głośniki - soundbar Arc Ultra oraz subwoofer Sub 4. To obecnie najbardziej zaawansowane głośniki tego producenta stworzone aby zamienić każdy salon w salę kinową.

Sonos Arc Ultra i Sub 4 już w sklepach

Sonos wprowadza dzisiaj na rynek nowy soundbar Arc Ultra, wyposażony w innowacyjną technologię Sound Motion, która pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiaru przetwornika przy jednoczesnym wzmocnieniu basu. Arc Ultra dostarcza dwukrotnie więcej niskich tonów niż jego poprzednik, oferując dźwięk przestrzenny 9.1.4, co sprawia, że idealnie nadaje się do kina domowego. Elegancka i stylowa obudowa, wykonana z dbałością o szczegóły, harmonijnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Soundbar jest również kompatybilny z technologią Dolby Atmos, co zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe, porównywalne z salą kinową.

Natomiast Sub 4 to nowa, 4. generacja subwoofera Sonos, która charakteryzuje się nowym designem i ulepszonymi podzespołami. Dwa specjalnie zaprojektowane głośniki niskotonowe skierowane do wewnątrz eliminują zniekształcenia i brzęczenie, tworząc głęboki, dynamiczny dźwięk, który jest idealny do odtwarzania filmów i muzyki. Sub 4 oferuje wyjątkowo niskie basy, które wynoszą jakość domowego kina na zupełnie nowy poziom. Urządzenie można łatwo postawić pionowo lub położyć na boku, co czyni je niezwykle wszechstronnym.

Od dziesięcioleci Sonos rewolucjonizuje doświadczenie kina domowego i muzyki dzięki produktom, które wyglądają równie dobrze, jak brzmią. Kierując się naszym zapałem do innowacji, stworzyliśmy Sound Motion, aby przełamać granice tego, co jest możliwe w pojedynczym głośniku. Wprowadzamy tę pierwszą w branży technologię przetworników do kina domowego, bo właśnie tam zapotrzebowanie na niezwykły dźwięk jest równie duże, co oczekiwania względem designu wpasowanego do nowoczesnych mieszkań – powiedział Patrick Spence, CEO Sonos.

Nowy Sonos Arc Ultra i Sub 4 od dzisiaj dostępne są w sklepach i na stronie producenta. Cena Arc Ultra wynosi 4349 PLN, a Sub 4 - 3899 PLN. Jednocześnie poprzedni model Arc jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 3399 PLN, niemal tysiąc złotych taniej niż przed premierą Arc Ultra.

Sonos ratuje swoją aplikację

Przy okazji Sonos udoskonala również swoją aplikację, poprawiając wydajność i przywracając funkcje, które były dostępne w poprzednich wersjach. Aktualizacja oprogramowania wprowadza m.in. łatwiejszą konfigurację, identyfikację systemu oraz grupowanie urządzeń. Nowe funkcje pozwalają odzyskać zaufanie użytkowników, umożliwiając im pełne wykorzystanie możliwości swoich urządzeń. Firma obiecuje kontynuację regularnych aktualizacji, aby stale poprawiać jakość i funkcjonalność swoich produktów.