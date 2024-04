Firma Sonos ogłosiła dzisiaj zupełnie nową odsłonę swojej aplikacji. Platforma umożliwia zarządzanie ulubionymi playlistami, stacjami radiowymi i albumami z ponad 100 serwisów streamingowych, wszystko to z jednej, spersonalizowanej strony głównej, która została całkowicie przeorganizowana.

„Dwadzieścia lat temu wprowadziliśmy na rynek pierwsze na świecie systemy audio multiroom, a teraz jesteśmy obecni w ponad 15 milionach domów na całym globie. Zawsze staraliśmy się być na czele innowacji i słuchać naszych wiernych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na gruntowne przeprojektowanie naszej aplikacji” – powiedział Patrick Spence, dyrektor generalny Sonos.

Sonos - nowa aplikacja. Jakie zmiany?

Zaktualizowana aplikacja ma na celu poprawę szybkości działania, usprawnienie interakcji użytkownika i ułatwienie wprowadzania nowych funkcji. Główne cechy nowej aplikacji obejmują szybszy dostęp do ulubionej muzyki oraz łatwiejszą nawigację. Nie trzeba już przełączać się przez różne karty - wszystko znajduje się teraz na jednej stronie głównej. Użytkownicy mogą również spersonalizować swoje doświadczenie, przypinając ulubione treści i serwisy oraz przesuwając je według własnych preferencji.

W ustawieniach wskazać można ulubiony serwis streamingowy, z którego wyniki wyszukiwania będą pokazywane w pierwszej kolejności. Właśnie z tej usługi będzie też można przypiąć wybrane treści (playlisty, radia, etc.) do ekranu głównego, by mieć je zawsze pod ręką. Co istotne, aplikacja wspiera jasny i ciemny motyw.

Od tej pory sterowanie odtwarzaniem także ma być łatwiejsze i szybsze, ponieważ panel pozwalający przełączać piosenki i zarządzać głośnością jest zawsze widoczny w dolnej części ekranu. Jedno tapnięcie wystarczy, by zapauzować muzykę lub zmienić głośnik w systemie Sonos, na którym będzie odtwarzana dalej treść.

Nowa aplikacja Sonos na iOS, Androida, Windows i macOS. Kiedy będzie do pobrania?

Nowa aplikacja mobilna dla Androida i iOS-a będzie dostępna na całym świecie od 7 maja 2024 roku i obsłuży wszystkie dotychczasowe produkty Sonos. Wizualnie wersja dla obydwu systemów będzie identyczna, a na nowy interfejs i funkcje mogą liczyć także posiadacze iPadów. To jednak nie wszystko, co przygotował Sonos.

Firma odświeża także aplikację desktopową dla macOS i Windowsa. Przygotowano webaplikację dostępną z każdej dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej. Zapewni ona użytkownikom taką samą możliwość sterowania systemem, jak aplikacja mobilna. W pełni zastępuje ona dotychczasowy program na komputery, który zostanie wycofany.