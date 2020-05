Takie rozwiązania wpływające na nasze bezpieczeństwo chętnie zobaczę na ulicach

Od dawna mówi się, jak ważna jest higiena. Regularne mycie rąk w ostatnich tygodniach jest przypominane niemal na każdym kroku. Ciekawy pomysł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej ma polska firma SEEDiA, która zaprezentowała właśnie serię inteligentnych dozowników płynu dezynfekującego, które w najbliższym czasie mogą stać się elementem architektury polskich miast.

Krakowska SEEDiA znana jest z nowoczesnego podejścia do przedmiotów użytku publicznego w polskich miastach. Ławki solarne z WiFi, ładowarką do telefonów i podświetleniem, kosze na śmieci informujące o ich zapełnieniu, wolnostojące kioski informacyjne, czy wiaty pełniące funkcje informacyjno-multimedialne. A już teraz do grona tego typu urządzeń dołącza seria dozowników płynu dezynfekującego. Rozwiązanie idealnie wpisuje się w obecną sytuację i już wkrótce może stać się ważnym elementem w miejskiej przestrzeni publicznej.

Solarne dozowniki płynu, jak już sama nazwa wskazuje, mogą być zasilane energią słoneczną, gdy ustawione są na zewnątrz. Nie oznacza to jednak wcale, że nie można ich wykorzystywać min. w biurach, czy galeriach handlowych — nic bardziej mylnego. Urządzenia posiadają automatyczne podajniki płynu dezynfekcyjnego. Wyposażone są w czujnik, który uruchamia się samoczynnie po wsunięciu rąk pod dyszę dozującą właściwą ilość płynu. Komunikacji z chmurą i zarządzanie przez aplikację mobilną pozwoli na szybką reakcję odpowiednich osób, które będą mogły szybko uzupełnić ilość płynu w butli, co zagwarantuje utrzymanie zawsze napełnionego zbiornika.

W serii dozowników pojawiły się trzy urządzenia ze stali nierdzewnej różniące się funkcjonalnościami. BASIC i BASIC+ różnią się liczbą dozowników i panelami fotowoltaicznymi. Oba wyposażone są w 10 l pojemnik na płyn, czujnik poziomu płynu, akumulator o pojemności 22 Ah, sensory zmierzchu, porty USB do szybkiego ładowania sprzętów mobilnych i oferują wsparcie poprzez aplikację webową i mobilną. BASIC ma jeden dozownik i panel 30 W, a BASIC+ wyposażono w dwa dozowniki i 45 W panel.

Trzecim przedstawicielem serii jest InfoKiosk wyposażony w 90 W panel fotowoltaiczny, akumulator 44 Ah, 31,2-calowy wyświetlacz E-Ink oraz dodatkowy moduł audio. Poza dezynfekcją takie urządzenie spełnia dodatkowe funkcje edukacyjne i informujące wykorzystujące obraz i dźwięk, które można zdalnie wgrywać i zmieniać. Dodatkowo, urządzenia mogą zostać wyposażone sensory smogu i pogody oraz w rozwiązania umożliwiające stworzenie hotspotu.

