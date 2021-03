Social media na starym PalmOS? Kolejne ciekawe retrozabawy

Kiedy jakiś czas temu opisałem projekt iPoda ze Spotify, część czytelników również interesujących się takimi zabawami uznała, że z racji użycia Raspberry Pi, nie było to doświadczenie godne uwagi, a wręcz tanie oszustwo. W tym przypadku mamy do czynienia z czysto programistycznym projektem, popychającym oryginalny sprzęt do granic swoich możliwości. Urządzenie, które wykorzystano, to palmtop Handspring Visor PDA, pracujący pod kontrolą systemu Palm OS i pochodzący z 1999 r.

Komputerek, podobnie jak wspomniany iPod, nie dysponował żadnym bezprzewodowym interfejsem sieci. Do danych z internetu można było się dostać przy pomocy opcjonalnego modemu kablowego lub po synchronizacji z komputerem. Napisana od podstaw aplikacja umożliwia łączenie się z serwerami Twittera właśnie w ten drugi sposób, przy czym komputerową aplikację Palm Desktop zastąpił Linux na nowoczesnym laptopie.

Cały zestaw, przynajmniej jak na razie, umożliwia komunikację tylko w jedną stronę, użytkownik może ściągać nowe wiadomości i sprawdzać dane użytkowników, ale Twittów pisać się nie da. Nie mamy też opcji polubienia czy udostępniania wiadomości, nie zobaczymy też nawet w prymitywny sposób podglądów zdjęć.

Odpowiedzialny ze ten eksperyment Jorge Cohen nie zamierza jednak na tym poprzestać i już zamówił sobie Apple Newtona 120, z którym zamierza zrobić podobnie. Wydaje się, że ta wersja może przynieść mu jeszcze większy rozgłos, środowisko użytkowników tego PDA jest ciągłe zaskakująco prężne (nawet w Polsce), jak na sprzęt który został odstrzelony grubo ponad 20 lat temu, a nigdy przecież nie zdobył wielkiej popularności.

Jak zwykle w przypadku takich zabaw dużą frajdę daje lektura dyskusji, jaka rozpoczęła się pod oryginalnym twittem. Praktycznie zawsze takie sentymentalne rozmowy byłych użytkowników klasycznych urządzeń stoją na wysokim poziomie, są prowadzone z humorem, a czasem można dowiedzieć o danej platformie różnych ciekawostek, ot, choćby że pierwszy mobilny TikTok został napisany właśnie na tę platformę ;).

I might be getting old, but I really don’t understand why people spend so much time on TikTok. I found it boring and confusing. pic.twitter.com/nbBP8o2YhR

— Jorge (@JorgeWritesCode) March 1, 2021