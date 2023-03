Utrata dni na Snapie to dla wielu osób koszmar

Domyślam się, że starsi czytelnicy mogą nie rozumieć do końca, o czym jest ten artykuł. Wszyscy nastolatkowie i głównie przedstawiciele tego słynnego „gen z” doskonale zdają sobie jednak sprawę z tego, czym są dni na Snapchacie — chodzi bowiem o codzienne wysyłanie sobie snapów ze znajomym, żeby obok nicku wybranej osoby pojawiło się emoji ognia i ilość dni, od ilu trwa ten streak.

Źródło: Depositphotos

To w sumie wszystko, czym te dni są — lecz utrata tej passy dla wielu osób była bardzo bolesna. Często do tego stopnia, że użytkownicy decydowali się na pisanie do supportu Snapchata, z prośbą o przywrócenie emoji ognia z licznikiem — i zazwyczaj przynosiło to oczekiwany skutek. Teraz jednak będzie to dużo łatwiejsze.

Koniec z pisaniem do supportu. Nowa funkcja rozwiązuje problemy użytkowników

Snapchat w oficjalnym ogłoszeniu pisze: Od dzisiaj ułatwiamy zrobienie sobie przerwy dzięki nowej funkcji, którą testujemy, aby pozwolić ci ponownie rozpalić iskrę i przywrócić jedną serię za darmo jednym dotknięciem.

Przywrócenie dni będzie więc darmowe, ale… tylko raz. Każde kolejne przywrócenie dni z jakimś znajomym będzie kosztować 0,99 USD. Co w sytuacji, kiedy chcecie „zamrozić” swój streak, wiedząc, że będziecie na wyjeździe, macie smartfon w naprawie lub nie będziecie mieli dostępu do Internetu? Snapchat również przewidział taką sytuację.

Źródło: Depositphotos

Będzie to możliwe, jednak tylko w ramach subskrypcji Snapchat+, która kosztuje 19,99 zł miesięcznie lub 179,99 zł rocznie. Cóż, Snapchat zacznie więc zarabiać na jednej z najbardziej angażujących użytkowników funkcji — i z perspektywy firmy jest to na pewno dobra i korzystna oferta, jednak ciężko nie odnieść wrażenia, że zdecydowali się na taki zabieg nieco za późno.

Źródło: Snapchat