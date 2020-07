Tworzenie skomplikowanych haseł nie należy do mocnych stron ludzi, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy w tym beznadziejni. 123456 to wciąż najpopularniejsze hasło na całym świecie. Dlatego też zabezpieczenia biometryczne, pomimo wielu swoich wad, mają dziś po prostu największy sens, łącząc wygodę z dosyć wysokim poziomem zabezpieczeń. Nie dziwi więc fakt, że naukowcy starają się szukać alternatyw dla odcisku palca czy skanu twarzy, aby umożliwić kolejne sposoby wygodnego logowania do kont czy urządzeń. Jak się okazuje, na nowy pomysł zabezpieczenia biometrycznego wpadł zespół z Systems Engineering Department z uniwersytetu w Lagos. Według nich możliwe jest stworzenie metody logowania się… śmiechem.

Podaję hasło: „ha ha ha ha ha”

Według publikacji International Journal of Biometrics wszystko zaczęło się od odkrycia, że jedni ludzie mogą rozpoznawać innych właśnie po tym, w jaki sposób ci się śmieją. W przeciwieństwie bowiem do zwykłej mowy, śmiech nie może być podrobiony i każdy z nas śmieje się w unikalny dla siebie sposób. W tym celu naukowcy wyodrębnili szereg częstotliwości składające się na śmiech, których unikalna kombinacja wartości może zostać zapisana w urządzeniu w charakterze podpisu cyfrowego. Póki co algorytm stworzony przez zespół z Lagos może pochwalić się skutecznością rozpoznawania śmiechu rzędu 90 proc.