Ciężkie polowanie

Ochrona przed dronami, szczególnie tymi najmniejszymi jest dziś ekstremalnie trudna, co widać na dziesiątków filmów z Ukrainy. Nawet cywilne drony, z improwizowanymi ładunkami potrafią niezauważone krążyć nad pozycjami przeciwnika. Są małe, nie mają wysokie sygnatury termalne, a hałas który wydają, jest na polu walki często niesłyszalny.

Nawet po zauważeniu takiego urządzenia, przy dobrym operatorze, często ciężko jest go dłużej śledzić. Wojsko ma różne koncepcje walki z nimi, najskuteczniejsze na dziś są środki walki elektronicznej takie jak działająca obszarowo broń mikrofalowa, czy środki WRE zakłócające komunikację. Problem w tym, że są to drogie urządzenia, których nawet bogate armie nie mają zbyt wiele, a część projektów jest dopiero w fazie testów.

Tymczasem w przypadku małych maszyn często najbardziej decydującym czynnikiem jest czas, którego żołnierze w linii za wiele nie mają. Z tego powodu amerykański Departament Obrony i jego biuro IWTSD (Irregular Warfare Technical Support Directorate) już trzy lata temu rozpoczęły prace nad programem Individual Weapon Overmatch Optic (IWOO), którego celem jest stworzenie zaawansowanego celownika dla broni indywidualnej, który będzie wspomagał żołnierza w walce z dronami i nie tylko.

Smartshooter

Agencja wybrała jako realizatora izraelską firmę Smartshooter, której produkt przeszedł właśnie pomyślnie procedurę Technology Readiness Review. Zaawansowany celownik ma umożliwić operatorom skuteczną walkę z nieruchomymi i ruchomymi celami dalekiego zasięgu, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Celownik IWOO potrafi samodzielnie wykryć, oznaczyć i śledzić potencjalne cele, jego system został zoptymalizowany tak, aby być skutecznym wobec wspomnianych dronów i umożliwić żołnierzom ich zestrzeliwanie.

„Komputer pokładowy” celownika ma w trybie ciągłym analizować położenie celu i podpowiadać strzelcowi jak prowadzić skuteczny ogień. Celownik ma układ optyczny umożliwiający zoom w zakresie 1 - 8 x, a jego elektronika oparta jest o izraelski system kierowania ogniem SMASH.

Czy to zadziała?

To co wiadomo na pewno, to że przejście procedury TRR oznacza, że w warunkach poligonowych celownik spełnił założenia programu. Pytanie pozostaje, jak sprawdzi się w prawdziwej walce i ilu żołnierzy może zostać w taką „zabawkę” wyposażonych. Celownik z pewnością jest bardzo drogi, jest sporym urządzeniem, więc zapewne otrzymają go tylko pojedynczy żołnierze na jakąś jednostkę.

Myślę, że nie głupim pomysłem byłoby wysłać jakąś ilość tych urządzeń na Ukrainę, nie znajdzie się lepszych warunków, żeby zweryfikować jego faktyczną przydatność. Smartshooter wygląda ciekawie, ale z pewnością nie będzie antydronową wunderwaffe, stworzenie takiego wydaje się zresztą niemożliwe.

Wydaje się, że najbliższym czasie rozpocznie się budowa wielowarstwowych systemów antydronowych, w podobny sposób jak buduje się klasyczną OPL. I w takiej konfiguracji ten celownik może spełnić pokładane w nim nadzieje.