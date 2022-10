Smart Home w końcu ma wspólny standard. Z jedną poważną wadą

Matter to wspólny standard Smart Home, który pomoże obsługiwać wszystkie sprzęty w domu za pomocą jednego standardu. Właśnie odbyła się jego premiera.

Jeżeli ktoś ma w domu jakiekolwiek urządzenia Smart Home, wie, że producenci mocno pilnują by te dobrze działały wewnątrz ich ekosystemu i, bardzo czest0 - wyłącznie wewnątrz ich ekosystemu. Oczywiście, są wyznaczone standardy komunikacji z urządzeniami IoT, jak Zigbee i Z-Wave, dzięki którym możemy tak skonfigurować urządzenia w naszym domu by wszystkimi sterować za pomocą np. Asystenta Google. Jednak jeżeli ktoś widział, jak wygląda taki proces, wie, że w chwili obecnej liczba problemów, jakie mnożą się podczas takich prób często wymyka się spod kontroli, co wyraźnie spowalnia rozwój Smart Home jako dziedziny. Na szczęście - jakiś czas temu wymyślono rozwiązanie tego problemu.

Jest nim Matter - wspólny standard Smart Home, który właśnie zadebiutował

Matter to zapowiadany od długiego czasu nowy standard łączności z urządzeniami smart, który ma pomóc wprowadzić szereg ułatwień w komunikacji zarówno na linii użytkownik-urządzenia, jak i bezpośrednio pomiędzy urządzeniami, co z kolei ma pomóc w tworzeniu automatyzacji. Teraz Matter zadebiutowało, a długi czas przygotowania sprawił, że zarówno iOS jak i Android są gotowe na obsługę tej platformy.

Co więcej, wielu producentów sprzętów które są elementem internetu rzeczy - telewizorów, smart gadżetów czy AGD podczas swoich premier mówiło o tym, że projektuje swoje sprzęty właśnie mając na względzie wprowadzenie tego standardu w przyszłości oraz gotowość do aktualizacji i certyfikacji wypuszczanych właśnie urządzeń jako kompatybilnych z Matter.

Dużo jednak jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim Matter się przyjmie

Matter, jak każdy nowy standard, nawet przy najlepszych chęciach Connectivity Standards Alliance, do którego należą największe firmy, jak Apple, Google czy Huawei, a także producenci sprzętów jak Tuya, Somfy czy Texas Instruments, nie zdobędzie rynku w jedną noc. Niestety, na liście firm po pierwsze nie ma wszystkich dużych rynkowych graczy, co oznacza, że duża część sprzętów nie będzie kompatybilna ze standardem.

Poza tym, szczerzę wątpię by producenci którzy od lat tworzą sprzęty Smart Home zdecydowali się zaktualizować sterowniki to każdego z nich, aby był kompatybilny z Matter. Dlatego właśnie, pomimo, że jestem olbrzymim zwolennikiem tego, że cała branża usiadła do wspólnego stołu i stworzyła standard uznawany przez wielu graczy, ale obawiam się, że jego realne wdrożenie może zająć długi czas, ponieważ dla niektórych możliwość skorzystania z niego da tylko wymiana istniejących urządzeń na nową generację sprzętu.

