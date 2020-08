Wolałbym kupić 3 smartfony za 2 tys. złotych, niż jeden za 6 tys.

Kiedy pisałem recenzje najnowszego smartfonu Samsunga – Galaxy Note 20 Ultra – zastanawiała mnie jedna rzecz. Nie tylko to, czy ten konkretny model warty jest swojej ceny, ale też – czy w ogóle jakikolwiek telefon zapuszczający się w te rejony jeżeli chodzi o kwotę, jaką musimy za niego zapłacić, jest takich pieniędzy wart. Moim zdaniem – nie. Jestem przekonany, że jeżeli zdecydowalibyśmy się na zakup urządzeń z niższej półki cenowej, to nie tylko zapłacimy mniej, ale też – nasze ogólne wrażenia z używania smartfona będą lepsze. Dlaczego tak będzie – to postaram się wyjaśnić w tym wpisie.

Smartfony za 2 tys. zł > smartfon za 6 tys.

Przede wszystkim, należy pamiętać, że kupując telefon 3 razy droższy nie znaczy to, że będzie on trzy razy lepszy. Ba, dziś różnice w takich aspektach jak wydajność często są niewidoczne w codziennym użytkowaniu, a wychodzą na światło dzienne tylko w syntetycznych testach. Jest duża szansa, że będzie miał lepsze aparaty, lepszy ekran czy też jego obudowa będzie składała się z lepszych jakościowo elementów, ale wciąż żadna z poszczególnych części składowych nie będzie trzy razy lepsza. Testowałem telefony za 2 tys. zł i każdy z nich miał obudowę, robił zdjęcia czy wyświetlał treści. Dało się na nim zrobić wszystko to, co na telefonie za 6 tys. O użyteczności smarfona już dawno świadczą bowiem aplikacje, a nie podzespoły. Ba, nie jest powiedziane, że smartfon za 6 tys. będzie idealny. Tu po raz wtóry odsyłam do mojej recencji, bądź do tekstu Dawida o perypetiach z jego Notem.