Samsung wypiął się na Polskę i Europę. Najlepsze ma tylko dla swoich

Samsung właśnie zapowiedział nowy model najdroższego flagowca, nie byłoby w tym niczego specjalnego gdyby nie to, że jest dużo lepszy od tego co jest sprzedawane w Polsce i Europie w ogóle.

Samsung właśnie zapowiedział nowiutki model Samsunga Galaxy Z Folda, okraszonego po prostu dopiskiem Special Edtition. Co prawda ten flagowiec dostał nową wersję dość szybko, ale nie jest to nic wyjątkowego w świecie elektroniki. Problem w tym, że ten model jest lepszy od Folda 6 i niedostępny w Polsce.

Słabe zagranie Samsunga w Europie

Samsung Korea

A tak właściwie to poza Polską i resztą Starego Kontynentu, bo ten model będzie dostępny wyłącznie w Korei i jak podają niektóre źródła, może w Chinach. Naprawdę nie byłoby w tym problemu, nawet w obliczu tego, że Samsung Galaxy X Fold 6 miał swoją premierę w lipcu tego roku. Był on między innymi krytykowany za swoją grubość po złożeniu ekranu. Zatem co robi producent? Ulepsza go pod wieloma względami, ale...

Naprawdę, jeżeli ktoś zakupił tego składaka w tym roku, to nie zdziwiłoby mnie, gdyby teraz był po prostu wściekły. Zacznijmy od aparatu, bo tak, odświeżenie nie ograniczało się do wyglądu! Aparat ultraszerokokątny podskoczył z 50 megapixeli do 200! Standardowa wielkość pamięci to teraz 16 gigabajtów, co na pewno się przyda do zwiększenia wydajności Galaxy AI.

1 / 3

Ekrany zostały powiększone kolejno z 7,6 cala do 8, a drugi z nich otrzymał 0,2 dodatkowego cala, z 6,3 do 6,5. Nie przyczyniło się to do powiększenia obudowy samego telefonu. Inną mile widzianą zmianą jest odchudzenie Galaxy Z Folda Special Edition o symboliczne 3 gramy, ale już o ładne półtora milimetra szerokości przy złożonych ekranach. Cena wynosi 2789600 wonów, co po przeliczniu na złotówki wyniesie około 8000 złotych.

Obecne zmiany nie są może spektakularne, lecz oburza fakt zatrzymywania najlepszej dostępnej wersji tylko w granicach państwa producenta. Foldy są jednymi z najdroższych flagowców, więc tak szybkie odświeżenie jest jak policzek sprzedany fanom marki.