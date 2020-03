Do redakcyjnych obowiązków wykorzystuję kompakt od Sony RX100 III, który nie jest co prawda najnowszym modelem (daleko mu do takiego po kilku szybkich premierach Sony), ale nie będę ukrywał, że wciąż się go uczę i staram się wycisnąć jak najwięcej. Miałem też możliwości sprawdzić w akcji coś z wyższej półki, a mianowicie Olympusa E-M5 Mark III, czyli jeden z najnowszych modeli. Niewielki korpus, bo miniaturyzacji komponentów w Mark II oraz matryca 20,4 z procesorem TruePic VII i 5-osiowym systemem stabilizacji obrazu brzmią w teorii naprawdę świetnie. Podobnie jak inne cechy aparatu, chociażby odporność na pył i zachlapania, a także mróz.

Im trudniej, tym ciekawiej

Ten bezlusterkowiec od razu przypadł mi do gustu ze względu na niewielki rozmiar, bo przesiadka z kompaktu jest odczuwalna, ale nawet z obiektywem to wciąż stosunkowo nieduży aparat. Nie sposób nie docenić wygodnego gripu, którego w kompakcie nie uświadczę, a także dodatkowych przycisków, jak chociażby ten odpowiedzialny za regulację ISO. Dodatkowo do naszej dyspozycji są gotowe na personalizację ustawień dwa przyciski i choć może się wydawać, że dzieje się tam zbyt dużo, to tak wcale nie jest. Olympus pozbył się metalowej obudowy na rzecz sztucznego tworzywa (polimerowe), co zmniejsza wytrzymałość, ale i masę aparatu.

Nie będę wchodził w te najbardziej techniczne szczegóły nowego modelu i pozostawię to ekspertom, bo clue tego tekstu jest zupełnie inne. Z Olympusem spędziłem kilka tygodni i w tym czasie wielokrotnie zabierałem go ze sobą na wyjazdy i spacery. Świadomie decydowałem się na to, że o naprawdę fajne zdjęcie będę musiał zawalczyć. Oczywiście sięgnięcie po automatyczne ustawienia znacząco ułatwić sprawę, ale to właśnie staranie się o odgadnięcie właściwych wartości uznaję za największą frajdę. Zmiana niektórych z nich znacząco wpływa na końcowy efekt, więc zdarzało mi się uchwycić ten sam kadr na kilka różnych sposobów.

Zamiast dziesięciu zdjęć tylko jedno