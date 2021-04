Smartfon za 1000 zł – czego dziś możemy w nim się spodziewać?

1000 zł to pewna magiczna granica, która od lat jest już wyznacznikiem tego, ile możemy dostać za określone pieniądze. Jeżeli ktoś się pyta – „jakiego smartfona wybrać do danej kwoty?”, zazwyczaj jest to właśnie 1000 zł, kolejno 1500 zł, 2000 zł itd.. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że 1000 zł to nie są jakieś przesadnie duże pieniądze jak na dzisiejsze (słowo-klucz) standardy wyznaczane przez telefony, które kosztują 3,4 czy 5 razy więcej. Z drugiej jednak – tysiąc złotych to granica mocno psychologiczna, dlatego też producenci często wyznaczają właśnie ją jako granicę, do której chcą dobić z ceną swoich urządzeń. Dlatego też właśnie za tysiąc złotych można dziś kupić urządzenie nie tylko „wystarczające”, ale też takie, które odpowie na większość naszych potrzeb związanych z użytkowaniem telefonu. Niedawno premierę miały telefony realme z serii 8 – modele 8 i 8 Pro. Dlatego przyjrzyjmy się jednemu z nich, czyli realme 8 który kosztuje 899 lub 999 zł (zależnie od wersji) i odpowiedzmy sobie na pytanie – co dziś możemy dostać płacąc 1000 zł za smartfona?

Obudowę wytrzymała na przeciwności losu

Pierwszym co warto zaznaczyć w tej kategorii produktowej to fakt, jakości wykonania samego smartfonu. W przypadku realme 8 mamy ciekawy design, ten sam, który widzimy w modelu 8 Pro. Oczywiście, plecki wykonane są z tworzywa, jednak jak już kiedyś wcześniej wspomniałem, dziś plastikowe są także flagowce, więc kluczową kwestią jest jakość materiału, z którego zbudowany jest smartfon. W tym wypadku smartfony realme od dawna stawiane były za wzór i w tym wypadku nie jest inaczej. Realme 8 zbudowano bowiem z wytrzymałego, mieniącego się plastiku, który z pewnością wytrzyma wiele. Co więcej, telefon jest bardzo smukły, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ma w sobie baterie 5000 mAh – widziałem sporo telefonów z takim ogniwem, które były większe, cięższe i dużo gorzej leżały w dłoni.