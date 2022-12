Jaki smartfon Samsung kupić pod choinkę? Podpowiadamy!

W dzisiejszych czasach bez smartfona zwyczajnie nie da się funkcjonować. Dobry telefon to absolutna podstawa, a zważając na to, że Święta zbliżają się wielkimi krokami, może to być doskonały pomysł na prezent dla naszych bliskich.

Wybierając smartfon pod choinkę dla najbliższych, najlepiej sięgnąć po najbardziej sprawdzone rozwiązania — i takimi bez dwóch zdań są telefony Samsung, które przez wiele lat na rynku zdobyły już zaufanie klientów i mają świetną renomę. Koreański gigant ma naprawdę mnóstwo propozycji w swoim portfolio, więc bez żadnych problemów powinniśmy znaleźć coś odpowiedniego dla każdej osoby — zarówno pod względem ceny smartfona, jego wyglądu, jak i możliwości oraz wydajności. Przyjrzyjmy się kilku propozycjom, które mogą znaleźć się pod choinką już za parę dni.

Samsung Galaxy S22, czyli klasa sama w sobie

Zacznijmy od flagowca z krwi i kości, czyli Samsung Galaxy S22. Smartfon może pochwalić się między innymi doskonałym, 6,1-calowym ekranem Dynamic AMOLED 2X czy 8 GB pamięci RAM. Co jednak najważniejsze, sercem tego modelu jest 8-rdzeniowy Exynos 2200, a pojemność baterii wynosi 3700 mAh — to więcej niż chociażby w najnowszym iPhonie 14.

Dobry smartfon w tych czasach musi mieć jednak porządny aparat. Całe szczęście decydując się na Galaxy S22, nie musimy się o nic martwić, gdyż mówimy tutaj o głównym obiektywie 50MP, teleobiektywie 10MP i aparacie ultraszerokokątnym 12MP. Kamerka selfie ma za to 10MP. Są to parametry, które bez problemu spełnią oczekiwania każdego użytkownika — a nawet zachwycą większość osób. Wybierając ten model Samsunga, mamy pewność, że smartfon będzie działał nienagannie i sprawdzi się przez kilka następnych lat — jest to więc idealny prezent zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. W tej chwili możecie kupić ten telefon w niższej o 350 zł cenie w sklepie internetowym RTV Euro AGD — flagowiec koreańskiej firmy jest dostępny już za 3699 zł.

Taniej wcale nie oznacza gorzej

Drugą propozycją jest Samsung Galaxy A53 5G. Smartfon jest dużo tańszy od S22, bowiem jego cena wynosi zaledwie 2099 zł. Z tego względu oczywiście nie ma tak klasowych podzespołów, jak wcześniej wspomniany flagowiec, lecz wcale nie oznacza to, że nie jest to wydajny telefon.

8-rdzeniowy Exynos 1280, 6,5-calowy ekran AMOLED, 6 GB pamięci RAM i naprawdę niezła bateria o pojemności 5000 mAh i wsparciem ładowania o mocy 25 W. Dodając do tego aż cztery obiektywy w tylnym aparacie 64MP + 12MP + 5MP + 5MP i kamerkę selfie 32MP, odporność na wodę i kurz, spełniająca normę IP67, a także - jak sama nazwa wskazuje - łączność 5G, otrzymujemy naprawdę solidny i wydajny smartfon w niskiej cenie.

Najbardziej designerski model. Jeśli ktoś zwraca uwagę na wygląd smartfona — to jest idealna propozycja!

Samsung Galaxy S20 FE to propozycja idealna dla wszystkich osób, dla których wygląd smartfona jest najważniejszy. Prosta, lecz elegancka bryła telefonu z gładkimi pleckami idealnie uzupełnia się z nietuzinkowymi kolorami — ten model możemy bowiem dostać w takich barwach jak czerwony, lawendowy, miętowy, niebieski, pomarańczowy czy najbardziej klasyczny ze wszystkich, czyli biały.

Oczywiście nie samymi kolorkami człowiek żyje. Pod względem wydajności również nie mamy tutaj na co narzekać — wręcz przeciwnie. Sercem Samsunga Galaxy S20 FE 5G jest Snapdragon 865, a towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci użytkowej, inteligentna bateria o pojemności 4500 mAh czy 6,5-calowy ekran AMOLED. Jeśli chodzi o aparat, mówimy tutaj o trzech obiektywach z tyłu: 12MP, 12MP i 8MP, a także o kamerce selfie 32MP. Ten designerski smartfon jest dostępny w RTV Euro AGD w cenie 2699 zł.

Cenicie dobry ekran i jakość zdjęć? Sprawdźcie tę propozycję

Jeśli chcecie pod choinkę kupić smartfon komuś, kto zwraca uwagę na jakość wyświetlacza i oczekuje przyzwoitych zdjęć, to warto zwrócić uwagę na Samsung Galaxy A52s. 6,5-calowy Super AMOLED FHD+ gwarantuje intensywną paletę kolorów oraz wyostrzenie każdego szczegółu na ekranie. To w zestawieniu z czterema obiektywami na pleckach, z czego główny może pochwalić się 64MP, gwarantuje idealny smartfon dla kogoś o artystycznej duszy.

Sercem A52s jest Snapdragon 778G, a całość wspiera 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci użytkowej z pewnością pozwoli na cykanie ogromnej ilości fotek, co w przypadku tego modelu jest kluczowe. Co istotne, nie jest to wcale horrendalnie drogi smartfon — wręcz przeciwnie, telefon możecie kupić już za 1449 zł.

Prezenty świąteczne to niełatwa sprawa… no, chyba że chodzi o smartfony

Wybranie odpowiedniego prezentu pod choinkę to coroczne wyzwanie, z którym mierzy się każdy z nas. Całe szczęście odpowiedni smartfon to niewątpliwie prezent, który ucieszy każdego — nawet najbardziej wymagającą osobę pod tym względem. Fakt, że biorąc pod uwagę ilość oferowanych przez Samsunga możliwości, możemy mieć nadal pewien kłopot z wyborem — jednak taki dylemat to sama przyjemność, która będzie jeszcze większa, kiedy zobaczymy uśmiech na twarzy swoich bliskich podczas rozpakowywania świątecznych prezentów.

Obrazek wyróżniający: Daniel Romero / Unsplash

