W Plusie i Cyfrowym Polsacie mamy do tego specjalny program smartDOM, w którym każda kolejna dokupiona usługa podstawowa w takim zestawie kosztuje nas o 10 zł miesięcznie mniej, co daje nam oszczędność na poziomie 120 zł rocznie, tylko za jedną usługę więcej.

Programy typu smartDOM pozwalają nam zebrać wszystkie usługi, z których do tej pory korzystaliśmy w jeden zestaw. Nie są to więc typowe programy rabatowe, w których czasem na siłę dobieramy jakieś produkty czy usługi, by tylko otrzymać zniżkę, a czysto praktyczne rozwiązanie, pozwalające na kompletowanie zestawu usług, z których i tak korzystamy, za które i tak płacimy różnym dostawcom. W zamian dostajemy też prostotę i wygodę i niższe ceny, czyli same zalety.

Na święta Plus i Cyfrowy Polsat przygotowali wspólne zestawy, które powinny sprostać najczęściej występującym zapytaniom klientów.

Światłowód+Telefon+Telewizja kablowa IPTV

Najpopularniejszym zestawem usług jest szybki internet stacjonarny, abonament komórkowy oraz telewizja kablowa w technologii IPTV. No to skompletujmy je z usług dostępnych w Plusie i Cyfrowym Polsacie.

W Plusie wybieramy Plus Światłowód z prędkością 150 Mb/s przy pobieraniu danych, który kosztuje 60 zł miesięcznie, a w cenie dostajemy router WiFi oraz dodatkową kartą SIM z internetem mobilnym 5 GB/miesięcznie.

Abonament komórkowy również w Plusie, który w standardowej ofercie bez rabatów kosztuje 50 zł, ale korzystając z programu smartDOM, obniżamy sobie jego cenę do 40 zł. Mamy tu nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych (łącznie z dodatkową kartą SIM na internet mobilny – 17 GB w miesiącu), po wykorzystaniu pakietu prędkość spada do 1 Mb/s. Do tego w cenie abonamentu dostajemy 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Telewizje kablową IPTV dobieramy już z oferty Cyfrowego Polsatu. Wybieramy tu pakiet z 73 kanałami (są tu między innymi kanały Cinemax i Polsat Sport) z dostępem do serwisu Cyfrowy Polsat GO (z opcją ON THE GO także na urządzeniach mobilnych) oraz opcją CatchUP, czyli możliwością oglądania wybranych programów do 7 dni wstecz od ich emisji. W regularnej ofercie pakiet ten kosztuje 20 zł miesięcznie, w smartDOM zapłacimy za niego zaledwie 10 zł (telewizja jest tu trzecim produktem).

I tak, biorąc każdą z tych usług osobno, zapłacilibyśmy łącznie 130 zł miesięcznie, w programie smartDOM, po ich połączeniu zapłacimy 110 zł miesięcznie. Rocznie więc zaoszczędzimy tu 240 zł.

Światłowód+Telewizja kablowa IPTV

Drugi zestaw, jeśli nie potrzebujemy abonamentu komórkowego, składa się z internetu światłowodowego oraz telewizji kablowej w tych samych pakietach, co w poprzednim zestawie.

Obie usługi dobrane osobno kosztowałyby nas 80 zł miesięcznie, w programie smartDOM zapłacimy za nie 70 zł miesięcznie, a więc roczna oszczędność wyniesie nas 120 zł.

Internet LTE+Abonament komórkowy

Ostatni z zestawów składa się z oferty na internet mobilny i abonament komórkowy Propozycja oferty internetu mobilnego to pakiet 45 GB dostępny w każdej technologii, ale jeżeli jesteśmy w zasięgu internetu LTE, to możemy dalej korzystać z internetu. Miesięcznie pakiet ten kosztuje 40 zł.

Abonament komórkowy to plan, który normalnie kosztuje 30 zł, a w programie smartDOM zapłacimy za niego 20 zł. W jego ramach otrzymujemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych z limitem 2 GB w miesiącu.

Regularna cena tych dwóch usług branych osobno wynosi 70 zł miesięcznie, z rabatem 10 zł zapłacimy za niego 60 zł miesięcznie, a więc ponownie oszczędzamy tu 120 zł rocznie (240 zł przez cały okres trwania umowy).

Smartfony do abonamentu komórkowego

W dwóch wyżej wymienionych pakietach dobraliśmy do zestawu dwa różne abonamenty komórkowe. Do każdego z nich możemy dokupić również smartfony, dostępne tylko w ofercie Plusa. Pierwszy z nich – LG K50S, smartfon wyróżniający się aż trzeba aparatami w swojej półce cenowej – kosztuje na start złotówkę, a następnie 24 raty po 40 zł.

LG K50S Abonament Opłata na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus Abonament 20,00zł 1,00zł 40,00zł 24 0,00zł 1 441,00 zł Plus Abonament 40,00zł 1,00zł 40,00zł 24 0,00zł 1 921,00 zł

Drugi ze smartfonów, Motorola Moto G8 Plus wychodzi nieco drożej, bo zapłacimy 10 zł miesięcznie więcej za raty, ale pamiętajmy, że 10 zł mamy już zaoszczędzone za udział w programie smartDOM.

Motorola Moto G8 Plus Abonament Opłata na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus Abonament 20,00zł 1,00zł 50,00zł 24 0,00zł 1 681,00 zł Plus Abonament 40,00zł 1,00zł 50,00zł 24 0,00zł 2 161,00 zł

Jeśli szukamy smartfona z wyższej półki, warto rozważyć dwuekranowy LG G8X ThinQ Dual Screen, który kosztuje 198,99 zł na start i 24 raty po 158 zł.

LG G8X ThinQ Dual Screen Abonament Opłata na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus Abonament 40,00zł 198,99zł 158,00zł 24 0,00zł 4 950,99 zł

Prezent na święta od Plusa

Święta już niedługo, a więc nie mogło tu zabraknąć prezentu. W każdym z tych zestawów, w którym dobieraliśmy w programie smartDOM abonament komórkowy, możemy wybrać sobie dostęp do wybranego serwisu TIDAL, HBO w IPLA lub IPLA Polsat Sport Premium za darmo przez 3 miesiące.

Serwis TIDAL umożliwiający słuchanie muzyki na żądanie w wysokiej jakości zarówno online, jak i w trybie offline i zawierający miliony utworów polskich i zagranicznych artystów. Po upływie darmowego trzymiesięcznego okresu próbnego opłata za usługę TIDAL wynosi 19,99 zł miesięcznie.

Pakiet HBO w IPLI, dostępny na www.ipla.tv, w którym znajdziesz „Watahę”, „Grę o tron”, „Westworld”, „Watchmen”, „Ślepnąc od świateł”, „Mroczne materie” i setki innych popularnych tytułów, dokumenty, które zmieniły świat, bajki dla najmłodszych oraz kanały TV: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White. Po upływie darmowego trzymiesięcznego okresu próbnego opłata za Pakiet HBO w IPLA wynosi 20 zł miesięcznie.

Pakiet IPLA Polsat Sport Premium na www.ipla.tv zawierający transmisje na żywo wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA i związane z nimi specjalne programy oraz kanały Polsat Sport Premium 1 i 2. Po zakończeniu darmowego trzymiesięcznego okresu próbnego opłata za pakiet wynosi 40 zł miesięcznie.

W programie smartDOM możemy i zaoszczędzić, i wybrać różnorodne usługi z portfolio Plusa i Cyfrowego Polsatu, które skonfigurujemy zgodnie ze swoimi potrzebami.

—

Tekst powstał we współpracy z operatorem Plus i Cyfrowy Polsat.