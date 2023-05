Smart! Week 2023: najważniejsze informacje i najlepsze oferty!

Już za kilka dni rusza wielkie święto wyprzedaży w serwisie Allegro. Smart! Week 2023 to jeszcze więcej ofert specjalnych i szans na zakupy z rabatem nawet do -50%!

Smart! Week 2023 — najważniejsze informacje

Tegoroczna edycja wielkiego święta wyprzedaży Smart! Week odbędzie się w dniach od 15 do 21 maja. W trakcie festiwalu wszyscy łowcy okazji będą mieli szansę kupić tysiące produktów z rabatami sięgającymi nawet do -50%!

Codziennie w czasie trwania wydarzenia w najpopularniejszych kategoriach (np. elektronika, zdrowie i uroda czy supermarket), pojawią się oferty z przecenami aż do -50%. Zgodnie z tradycją też — dostęp do ofert będą mieć wszyscy użytkownicy platformy Allegro. Ale wyłącznie subskrybenci Allegro Smart! będą mogli skorzystać z najlepszych cenowo ofert. To z myślą o nich przygotowywane są najbardziej korzystne promocje. Te oznaczone są specjalną etykietą Smart! Only.

Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, by przy zakupach skorzystać z uwielbianej oferty Allegro Pay, która pozwoli odroczyć płatność o 30 dni (RRSO 0%)! Usługę można aktywować bezpłatnie i korzystać z niej w dowolnym momencie, o ile klient posiada zdolność kredytową.

Specjalna oferta na abonament Allegro Smart!

Zanim przejdziemy do konkretnych ofert — jedna z tych obok której trudno będzie przejść obojętnie wszystkim regularnie korzystającym z serwisu. Zarówno nowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy jak i dotychczasowi użytkownicy mogą wykupić roczną subskrypcję Smart! 10 złotych taniej niż zazwyczaj. Promocja potrwa do 21. maja!*

Ponadto wszyscy nowi użytkownicy którzy do tej pory nie aktywowali testowej wersji Smart! mogą skorzystać z programu Smart! na Start. To oferta obejmująca do pięciu darmowych dostaw w ciągu trzech miesięcy od aktywacji.

Najlepsze oferty Allegro Smart! Week dostępne od 15 maja 2023!

Motorola Moto G31 4/128 — 649 zł

Motorola Moto G31 128 GB w wersji Mineral Gray to solidna propozycja dla wszystkich szukających nowego smartfonaw przystępnej cenie. Trzy obiektywy w aparacie fotograficznym pozwolą na uchwycenie różnych perspektyw, zaś główny obiektyw z technologią quad-pixel zadba o zdjęcia najwyższej jakości — oferujące ostre obrazy o żywych kolorach! Wisienką na torcie jest 6.4-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+. Żywe i jasne kolory i idealna czerń składają się na zestaw, obok którego trudno będzie przejść obojętnie. Motorola zadbała także o kilka kuszących funkcji, takich jak wsparcie dla Dolby Atmos, hydrofobowa powłoka obudowy chroniąca przed zachlapaniem oraz system gestów dzięki którym urządzenie obsługuje się niezwykle przyjemnie. O długi czas pracy na jednym ładowaniu zadba bateria o pojemności 5000 mAh, która pozwala długo cieszyć się pracą urządzenia bez konieczności martwienia się o dostęp do gniazdka!

Xbox Series S — 1079 zł

Xbox Series S to najtańsza konsola nowej generacji dostępna na rynku. Sprzęt niewielki i... idealny w swojej prostocie. Ta niepozorna maszynka zapewni dostęp do całej biblioteki najświeższych gier. Jest także furtką oferującą dostęp do abonamentu Xbox Game Pass, w którym czekają na nas setki wspaniałych produkcji za kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Jeżeli chcielibyście grać wygodnie i nie macie budżetu na starsze rodzeństwo (Xbox Series X) lub sprzęt konkurencji (PlayStation 5) — to nie mam najmniejszych wątpliwości że to najlepszy wybór jakiego możecie dokonać! Jeżeli zaś wbudowana w konsolę pamięć (512 GB) okaże się niewystarczająca — w przyszłości bez większych kombinacji będziecie mogli ją rozbudować za pośrednictwem dedykowanych kart pamięci.

iPhone 12 128GB — czarny — 2999 zł

To sprzęt którego chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. iPhone 12 w klasycznym, czarnym, wariancie to klasa sama w sobie. Napędzany autorskim czipem giganta Cupertino A12 Bionic zapewnia najwyższą wydajność, zaś system iOS dba o to by smartfon działał bezproblemowo i oferował cały zestaw usług których nie znajdziemy u konkurencji. Wisienką na torcie jest solidny aparat fotograficzny, który wciąż świetnie daje sobie radę nawet w trudnych warunkach oświetleniowych!

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 — 1659 zł

Robi się coraz cieplej, więc i drogi zagęszczają się od hulajnóg. Tych elektrycznych i... tych klasycznych też! Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 oferuje maksymalną prędkość do 20km/h i zasięg nawet do 30h na jednym ładowaniu! 300W silnik zapewnia sprawna jazdę, a wszystko to w konstrukcji ważącej raptem 13,2 kg. To sprzęt z którego możesz korzystać na co dzień — m.in. przy dojazdach do pracy, albo skorzystać z niego jako niezastąpionej pomocy przy eksplorowaniu nowych terenów w nadchodzące wakacje! A kiedy trzeba — sprawnie złożysz ją w niewielką konstrukcję, którą wygodnie przeniesiesz lub... włożysz do bagażnika!

* Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na pierwszy rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.