Smart TV w końcu będą inteligentne. Chińczycy ogłaszają przełom

Rynek telewizorów Smart może właśnie wziąć drugi oddech. To wszystko za sprawą implementacji prawdziwej sztucznej inteligencji, która całkowicie zmieni sposób, w jaki korzystamy z urządzeń TV.

Chiński producent sprzętu elektronicznego, Skyworth, ogłosił wprowadzenie na rynek nowego telewizora inteligentnego G7F Pro, który wykorzystuje zaawansowany model sztucznej inteligencji DeepSeek. To rozwiązanie może okazać się przełomowe i ma na celu nie tylko ułatwić korzystanie z telewizora, ale także wprowadzić zupełnie nowe funkcje, które zmienią sposób, w jaki postrzegamy telewizję.

Reklama

Nadchodzi rewolucja na rynku Smart TV

Skyworth G7F Pro to nie tylko telewizor, według producenta to prawdziwe centrum rozrywki i wsparcia w codziennych zadaniach. Dzięki AI telewizor potrafi generować ambientową muzykę, wspierać interaktywne malowanie, a nawet służyć jako „partner do ćwiczeń mówienia” dla osób uczących się języków obcych. Dla rodzin z dziećmi telewizor oferuje funkcję tworzenia edukacyjnych książeczek obrazkowych, a dla planujących podróże – możliwość generowania szczegółowych planów wycieczek, w tym rezerwacji biletów i przypomnień o harmonogramie.

Grafika: Skyworth

Jedną z najciekawszych funkcji telewizora Skyworth G7F Pro jest możliwość rozpoznawania lokalnych dialektów. W Chinach, gdzie istnieje od siedmiu do dziesięciu głównych grup językowych, a każda z nich ma swoje dialekty, ta funkcja ma ogromne znaczenie. Dzięki integracji z modelem DeepSeek R-1 Inference, telewizor potrafi nie tylko rozpoznawać mowę w różnych dialektach, ale także rozumieć nieprecyzyjne lub wieloznaczne polecenia. To oznacza, że użytkownicy mogą swobodnie rozmawiać z telewizorem, nie martwiąc się o to, czy zostaną zrozumiani.

Na razie nie wiadomo, czy telewizor musi być podłączony do internetu, aby korzystać z funkcji AI. DeepSeek jest jednak na tyle lekki, że możliwe jest jego lokalne uruchomienie na telewizorze, pod warunkiem, że urządzenie dysponuje odpowiednio wydajnym procesorem z wbudowanym NPU (Neural Processing Unit).