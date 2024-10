Jak smakuje kosmos lub Droga Mleczna - nie zastanawiał się prawie nikt. Instynktownie, gdy myślimy o kosmosie, do głowy przychodzi nam próżnia, lub... zupełnie nic. Bo co może być w zupełnie pustej, cichej i niezaludnionej przestrzeni, którą trudno zrozumieć? Cóż... to nie tak. Kosmos, czy Droga Mleczna nie tylko mogą mieć określony wygląd, ale i zapach oraz smak. Jak to możliwe?