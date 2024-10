Ważna misja NASA uratowana. Próbki z Marsa wrócą na Ziemię

NASA w ostatnich latach ma spore problemy z finansowaniem kolejnych projektów. Ich prośby o większy budżet nie przynoszą skutku, a amerykański rząd najchętniej zmniejszałby wydatki na projekty kosmiczne. Chcąc kontynuować aktualne inicjatywy oraz rozpoczynać kolejne, NASA stoi przed trudnymi decyzjami. Aby przyznać finansowanie jednemu projektowi, musi przyciąć budżet innemu. To i rosnące koszty misji Mars Sample Return sprawiły, że agencja musiała porzucić ten pomysł. Doprowadziło to do buntu całego świata nauki. Renomowani naukowcy twierdzą, że jest to niedopuszczalne, a sprowadzenie próbek z Marsa powinno być jednym z priorytetów z NASA.

Najwidoczniej nacisk środowiska naukowego poskutkował, gdyż agencja od dłuższego czasu szuka tanich sposobów na sprowadzenie z powrotem próbek. Misję może uratować jedno z prywatnych przedsiębiorstw.

Mars Sample Return jednak znajdzie finał

Misja, której celem jest zebranie próbek marsjańskiego regolitu była od dawna jednym z najważniejszych projektów NASA. Zebrane przez łazik Perseverance próbki mają dostarczyć cennych informacji na temat przeszłości Czerwonej Planety, a nawet mogą odpowiedzieć na pytanie, czy kiedykolwiek istniało tam życie. Plan misji zakładał, że próbki miały zostać dostarczone na Ziemię w latach 30. XXI wieku. Jednak ambitny projekt, wymagający użycia trzech oddzielnych statków kosmicznych, spotkał się z wieloma problemami, w tym przekroczeniem budżetu, który wzrósł z 7 miliardów dolarów do 11 miliardów, oraz przesunięciem terminu realizacji na rok 2040.

W obliczu tych trudności NASA postanowiła poszukać pomocy zewnętrznej, oferując kontrakty na alternatywne propozycje dla przedsiębiorstw kosmicznych. Jednym z dziesięciu podmiotów, które otrzymały kontrakt na opracowanie planu misji jest firma Rocket Lab. Kalifornijska firma zaproponowała uproszczony i tańszy model architektury misji, który pozwoliłby na szybszy powrót próbek na Ziemię.

Rocket Lab, znana już ze swoich działań na rzecz NASA,współpracuje z agencją projektem ESCAPADE, mający dostarczyć dwie sondy na orbitę wokół Marsa. W przypadku Mars Sample Return firma zamierza opracować projekt, który zmniejszy koszty i skróci czas realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu naukowego misji.

Grafik: NASA/JPL-Caltech