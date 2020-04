Słuchawki dokanałowe – te sprzęty Was oczarują

Nie każdy podziela mój pogląd, ale jestem wielkim fanem słuchawek dokanałowych, jednocześnie nie przepadając za słuchawkami dousznymi. Są dla mnie najwygodniejsze i jeśli nie decyduję się zabrać, na przykład w podróż, konstrukcji nausznej – zawsze mam ze sobą dokanałówki, dodatkowo od kilku lat tylko bezprzewodowe. Małe, zgrabne, grające lepiej od tych delikatnie tylko wkładanych do ucha – dla mnie idealne.

Słuchawki dokanałowe – filozofia działania

Słuchawki dokanałowe i douszne to dwa inne rodzaje słuchawek, które tak naprawdę więcej dzieli niż łączy. Słuchawka douszna nie wchodzi bezpośrednio w kanał uszny, przez co jej konstrukcja opiera się na przekazywaniu dźwięku na małżowinę uszną. To jakby zmniejszyć klasyczny głośnik i przyłożyć je do ucha, z tą różnicą, że obudowa słuchawki stara się dobrze dopasować do kształtu ucha i zostać w nim jak najdłużej – z tym niestety bywa różnie, więc wiele osób rezygnuje ze słuchawek dousznych z powodu ich ciągłego wypadania, szczególnie podczas bardziej gwałtownych ruchów. Zasadniczo jednak konstrukcja takiej słuchawki jest dość podobna do wspomnianych głośników. Słuchawki dokanałowe to inny rodzaj słuchawek. Urządzenie umieszczane jest bezpośrednio w kanaliku usznym. Taka konstrukcja ma swoje wady i zalety. Pozwala dźwiękowi lepiej dochodzić do użytkownika, jednocześnie słuchawki dokanałowe są mniejsze, przez co poręczniejsze w transporcie. Część osób rezygnuje jednak z tego rozwiązania ze względu na uczucie „przytkania”, jakie towarzyszy korzystaniu ze słuchawek dokanałowych. Gumki, którymi takie słuchawki są zakończone starają się jak najlepiej przylegać do kanału słuchowego, dzięki czemu wpuszczają zdecydowanie mniej dźwięków z zewnątrz, ale jednocześnie powodują to specyficzne uczucie. Można oczywiście spróbować innego rodzaju gumek/silikonów, kombinować z rozmiarami – może tylko konkretna wielkość zakończenia powoduje nieprzyjemne uczucie. Są też specjalne pianki zamiast gumek i to może być dla Was lepsze rozwiązanie. Jeśli jednak takie słuchawki powodują dyskomfort, z którym słuchacz nie jest w stanie sobie poradzić, nie ma co zmuszać się na siłę.

Jeśli jednak Wam to nie przeszkadza, to przy słuchawkach dokanałowych trzeba zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Chodzi przede wszystkim o odpowiednie dobranie wspomnianych wyżej gumek. Producent nawet tanich konstrukcji dostarcza w zestawie przynajmniej kilka różnych rozmiarów – sam kilkukrotnie podmieniałem też gumki od innych słuchawek – o ile oczywiście pasowały. Gumka nie może być ani za mała, ani za duża – słuchawka nie powinna mieć luzu w kanale usznym – po pierwsze będzie wtedy wypadać, po drugie nie dostarczy dźwięku w odpowiedni sposób, co odbije się najbardziej na basie. Wspomniane wcześniej pianki Comply to też jedno z rozwiązań na odpowiednie dopasowanie słuchawek. Jeśli nie ma ich w zestawie, można je bez problemu dokupić osobno. Zbudowane są ze specjalnego sprężystego materiału, który pod wpływem ciepła dostosuje swój rozmiar i kształt do naszego kanału usznego i teoretycznie będzie w nim leżał lepiej – to bardzo dobry pomysł jeśli standardowe rozmiary gumek są dla Was nieodpowiednie.

Trzeba pamiętać, że każdy ma inne uszy, a rozmiary gumek są dość standardowe i nie muszą wcale idealnie pasować akurat do Waszych. Miałem ten problem tylko raz – przy słuchawkach Jabra Elite 65t. Ich konstrukcja była na tyle zależna od kształtu całej małżowiny usznej, że mimo przymierzenia trzech egzemplarzy słuchawek, w jednym uchu dźwięk wydawał się zawsze cichszy. Ostatecznie musiałem zrezygnować z zakupu, dodam też że nigdy wcześniej i nigdy później nie spotkałem się z takim problemem, a słuchawek dokanałowych miałem w uszach przynajmniej kilkadziesiąt modeli.

Czy słuchawki dokanałowe są dobre dla zdrowia?

Na pewno spotkaliście się z niejednym artykułem traktującym o tym, że wszystkie słuchawki niszczą słuch, a te dokanałowe najbardziej. Ale znaleźli się też badacze, którzy starali się udowodnić, że takie tezy są nieprawdziwe. Jak jest więc faktycznie? Słuchanie za głośnej muzyki zawsze ma negatywny wpływ na nasz słuch. Między innymi dlatego koncertujący dużo muzycy inwestują w odpowiednie tłumienie, dobierając sobie nawet sprzęt projektowany pod własną małżowinę uszną. Nie jestem laryngologiem, nie traktujcie więc mojej opinii wiążąco, ale skupcie się na tym, by używać słuchawek dokanałowych odpowiednio. Najgłośniej nie znaczy najlepiej i najzdrowiej. Z doświadczenia wiem też, że przy słuchawkach dokanałowych ważna jest higiena ucha i samych gumek słuchawek. „Ja po tylu latach nie ogłuchłem” nie jest żadnym wyznacznikiem i jeśli czujecie, że coś z Waszym słuchem jest nie tak, macie szumy lub inne dolegliwości, udajcie się do lekarza, który zleci odpowiednie badania.

Słuchawki dokanałowe BT czy „po kablu”?

Odwieczne pytanie i nieśmiertelna teza, że „słuchawki tylko po kablu”. Skupianie się na gorszej jakości transmisji bezprzewodowej ma swoje korzenie w starych czasach, gdzie faktycznie tego typu technologia miała swoje ograniczenia i wiązała się z gorszą jakością dźwięku. Technologia poszła jednak na tyle mocno do przodu, że różnice przemawiające na korzyść słuchawek podłączanych kablem są tak małe, że większość słuchaczy w ogóle ich nie wyłapie. O ile będzie w ogóle w stanie porównać dwie takie same pary słuchawek podłączonych bezprzewodowo, jak i przewodowo. Producenci sprzętu inwestują bowiem duże pieniądze by zaoferować systemu usprawniające dźwięk i spotkałem się z wieloma słuchawkami, które podłączane do smartfona bezprzewodowo brzmiały świetnie, a na tak zwanym kablu zdecydowanie gorzej, ponieważ połączenie omijało wszelkie technologiczne usprawnienia dźwięku.