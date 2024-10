Oferta Plusa dla wielbicieli iPhone, czyli smartfony i abonamenty Plus z Apple One

Plus Wymiana - ciesz się nowym iPhone, co dwa lata

Zaczniemy jednak od usługi, która działa w Plusie już kilka lat i cieszy się niesłabnącą popularnością. Mowa o usłudze Plus Wymiana, dzięki której możemy co dwa lata wymieniać sobie swojego iPhone na nowszy model, płacąc za niego mniejszą liczbę rat niż w standardowej sprzedaży.

Jak dokładnie działa Plus Wymiana? Wybierając dowolny abonament komórkowy i smartfona iPhone w programie Plus Wymiana, mamy do wyboru dwie opcje:

rozłożyć jego spłatę na 36 rat - po ich spłaceniu urządzenie przechodzi na naszą własność,

przestać spłacać raty po 24 miesiącach - zwrócić smartfona i wziąć nowego iPhone.

Część z zaoszczędzonych pieniędzy możemy przeznaczyć na wykupienie usługi Serwisu Urządzenia Premium, dzięki temu zyskamy bezpłatną naprawę urządzenia w razie uszkodzenia, a także pewność, iż będziemy mogli zwrócić swojego iPhone po dwóch latach, bez konieczności regulowania pozostałych 12 rat.

W programie Plus Wymiana, możemy zakupić następujące modele smartfonów iPhone:

iPhone 15 128GB iPhone 15 Pro Max 512GB iPhone 16 Plus 256GB iPhone 16 Pro 1TB iPhone 15 Pro 128GB iPhone 16 128GB iPhone 16 Plus 512GB iPhone 16 Pro Max 256GB iPhone 15 Pro 256GB iPhone 16 256GB iPhone 16 Pro 128GB iPhone 16 Pro Max 512GB iPhone 15 Pro 512GB iPhone 16 512GB iPhone 16 Pro 256GB iPhone 16 Pro Max 1TB iPhone 15 Pro Max 256GB iPhone 16 Plus 128GB iPhone 16 Pro 512GB

Apple One - niezbędnik dla każdego użytkownika iPhone

Apple One to pakiet streamingów, które zna chyba każdy użytkownik iPhone. Po jego wykupieniu możemy w niższej cenie korzystać z:

Apple Music - serwis streamingowy z muzyką,

Apple TV+ - serwis streamingowy z filmami i serialami,

Apple Arcade - dostęp do gier mobilnych bez reklam i mikropłatności,

iCloud+ - dysk w chmurze o pojemności 50 GB lub 200 GB w opcji rodzinnej.

Subskrypcja w/w pakietów usług w ramach Apple One dla pojedynczego użytkownika kosztuje 39,99 zł - wykupując z osobna każdą z w/w usług zapłacilibyśmy 96,96 zł, a więc oszczędzamy ponad 50%. Z kolei w opcji rodzinnej (do 6 osób na koncie), kosztuje on 49,99 zł, a regularna cena to 119,96 zł.

Apple One możemy teraz wykupić w Plusie, bez żadnych zobowiązań czasowych i opłacać ten pakiet razem z abonamentem czy ratami za iPhone na jednym rachunku.

Najnowsze iPhone’y 16 i abonament z Apple One w Plusie

Jak to przekłada się na koszty, jeśli chcemy zakupić dla siebie najnowszego iPhone w abonamencie z subskrypcją Apple One? Sprawdzimy na przykładzie najnowszego modelu iPhone 16 z 128GB pojemności.

Za samo urządzenie na start zapłacimy 449 zł i później w 12 ratach po 304,17 zł, co łącznie zamknie się w kwocie 4100 zł. Z kolei abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 100 GB a w tym subskrypcja Apple One zamknie się w kwocie 90 zł.

Najnowszy iPhone 16 Pro 128GB i abonament bez limitu z Apple One

Jeśli potrzebujemy abonamentu z pełnym no limit na rozmowy, wiadomości i internetem bez limitu danych i prędkości, możemy zakupić inną wersję abonamentu także z Apple One.

Tutaj dobierzemy dla przykładu wyższy model - iPhone 16 Pro 128GB, który na start będzie nas kosztował 599 zł i później w 12 ratach po 395,83 zł miesięcznie. Łączny koszt za samo urządzenie wyniesie nas 5349 zł.

Natomiast w pełni nielimitowany abonament komórkowy, razem z Apple One to koszt 120 zł.

Abonament rodzinny z Apple One

Jeszcze korzystniej taki abonament wygląda w przypadku, gdy chcemy wykupić numer i Apple One dla partnera czy innych członków rodziny.

Dla dwóch numerów, łączny koszt miesięczny za abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 250 GB transferu danych (do wspólnego podziałuz Apple One w cenie i z przestrzenią dyskową 200 GB, wyniesie nas tylko 115 zł, czyli jeśli chcemy równo podzielić między sobą płatność to wyjdzie po 57,50 zł na osobę.

Dla porównania - dwa podobne abonamenty, kupowane z osobna kosztowałyby łącznie 180 zł miesięcznie na osobę, a do dyspozycji każda z tych osób miałaby limit 100 GB w smartfonie i 50 GB miejsca na dysku Apple One.

Dla trzech numerów z kolei, na przykład dla partnera/partnerki i dziecka, którzy również korzystają na co dzień z iPhona, abonament kosztowałby nas 145 zł, a więc gdyby to podzielić wychodzi jedynie 48,33 zł na osobę za no limit na rozmowy i wiadomości oraz współdzielone 750 GB transferu danych z Apple One wliczonym w cenę.

Jak widać powyżej, w ofercie Plusa aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz urządzeń i usług dla fanów Apple. Możemy z nich korzystać w atrakcyjnych cenach, a do tego otrzymujemy zestaw atrakcyjnych usług - zarówno kupując je tylko dla siebie, jak i dla partnera czy członków rodziny. Wszystko opłacane jest wygodnie w ramach jednego rachunku, bez konieczności wykupowania ich z osobna.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.