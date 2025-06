Najlepsze słuchawki do 1500 zł: Co dobrze gra, a co tylko udaje [RANKING]

Szukasz słuchawek do 1500 zł? W tym artykule prześwietlamy najciekawsze modele, którymi warto się zainteresować – od komercyjnych klasyków od Sony i Apple, po mniej popularne propozycje takich marek jak Yamaha, Bose, czy Bowers & Wilkins. Sprawdź, co naprawdę warto kupić mając do dyspozycji 1500 zł.

Słuchawki do 1500 zł: Co warto wybrać?

Za 1500 zł można już kupić słuchawki, które nie tylko dobrze grają, ale też realnie podnoszą komfort codziennego życia – niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki w tramwaju, prowadzisz wideokonferencje, czy po prostu chcesz się odciąć od świata na godzinę z ulubionym albumem. To budżet, w którym nie trzeba już godzić się na kompromisy: można mieć porządne ANC, dźwięk z charakterem i funkcje, które ułatwiają codzienne korzystanie z technologii.

Zanim jednak rzucimy się w specyfikacje i porównania, warto chwilę się zastanowić: do czego te słuchawki mają służyć? Czy mają być lekkie i kompaktowe, czy może bardziej „pełnowymiarowe”? Czy zależy Ci na najlepszym możliwym dźwięku, czy raczej na wygodzie w podróżowania? Ten ranking uwzględnia różne typy słuchawek – od dokanałowych TWS-ów po klasyczne nauszne modele z pałąkiem – dlatego dobrze mieć już na starcie pewne pojęcie, czego właściwie szukasz.

Nauszne słuchawki z ANC

Sony WH-1000XM4 – sprawdzony klasyk

Cena: ok. 900 zł

Ten model od Sony od wielu lat cieszy się dużym uznaniem – i nie bez powodu. Dobrze tłumi hałas z otoczenia, np. szum ulicy czy rozmowy w biurze – to zasługa ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Słuchawki automatycznie „wycinają” dźwięki z zewnątrz, co sprawia, że możesz lepiej skupić się na muzyce lub pracy. W aplikacji na smartfony można też samodzielnie dopasować brzmienie – equalizer pozwala np. dodać więcej niskich lub wysokich tonów. Minusy? Brak odporności na deszcz i pot, więc nie są to najlepsze słuchawki do spacerowania w deszczu.

Sony WH-1000XM5 – wygodne, z bardzo dobrym tłumieniem hałasu

Cena: ok. 1250 zł

Nowszy model WH-1000XM5 to słuchawki, które jeszcze lepiej radzą sobie z redukcją hałasu – m.in. dzięki większej liczbie mikrofonów i nowemu procesorowi dźwięku. ANC działa tu bardzo skutecznie, nawet w trudnych warunkach, jak np. metro czy głośne biuro. Brakuje niektórych mniej popularnych formatów (np. aptX), ale jest LDAC – technologia, która umożliwia przesyłanie muzyki w wyższej jakości przez Bluetooth, jeśli masz kompatybilny telefon. Słuchawki się nie składają się, co może być niestety sporym minusem w podróży (co ciekawe, WH-1000XM4 oraz XM6 mają tę funkcję).

Sennheiser Momentum 4 – dużo grania na jednym ładowaniu

Cena: ok. 930 zł

Momentum 4 to słuchawki nauszne, które wyróżniają się bardzo długim czasem pracy – nawet do 60 godzin z aktywnym tłumieniem hałasu. To wynik, który pozwala zapomnieć o ładowarce na wiele dni. ANC działa sprawnie, choć nie jest tak mocne, jak w przypadku urządzeń Sony czy Apple. Słuchawki są lekkie, ale zastosowany tu pałąk nie będzie idealny dla wszystkich – osoby o większych uszach mogą odczuwać dyskomfort po dłuższym czasie noszenia. To model dla tych, którzy szukają długiego czasu działania oraz klarownego brzmienia.

Słuchawki douszne True Wireless

Bowers & Wilkins Pi5 S2 – ładne i dobrze grające "pchełki"

Cena: 500 zł

Bowers & Wilkins Pi5 S2 to tzw. słuchawki TWS, czyli True Wireless. Co to oznacza? Nie mają żadnych kabli, również między poszczególnymi słuchawkami. Ten model wyróżnia charakterystyczny, elegancki wygląd i topowa jakość wykonania. ANC działa poprawnie – tłumi codzienne hałasy, ale nie wycina wszystkiego. Aplikacja do obsługi słuchawek Bowers & Wilkins jest dość prosta. To z jej pomocą możemy wyłączyć lub włączyć funkcję detekcji zakładania. Dla kogoś, kto stawia na wygląd i jakość materiałów to z pewnością ciekawa alternatywa dla konkurencyjnych modeli.

Yamaha TW-E7B – solidne słuchawki z wyrazistym dźwiękiem

Cena: ok. 700 zł

Yamaha TW-E7B mają większą obudowę niż typowe „pchełki”, ale dzięki odpowiedniemu kształtowi powinny dobrze leżeć w uchu (tu niestety wszystko zależy od naszej indywidualnej "urody"). Brzmienie jest tu wyraziste i energiczne – tzw. „V-kształtna” charakterystyka oznacza, że podbite są zarówno niskie (bas), jak i wysokie tony, co pozwala poczuć odpowiednią dynamikę. Yamaha dodała też kilka technologii, które dopasowują dźwięk do sposobu, w jaki słuchawki leżą w uchu (Listening Optimizer) oraz pomagają zachować jakość muzyki nawet przy niższym poziomie głośności (Listening Care). Tłumienie hałasu jest niezłe, choć nie tak skuteczne jak u Sony. Dla fanów mocniejszego grania to propozycja warta sprawdzenia.

Sony WF-1000XM5 – dużo możliwości w kompaktowej formie

Cena: ok. 930 zł

WF-1000XM5 to dokanałowe słuchawki True Wireless, które mieszczą się w kieszeni, ale oferują funkcje znane z dużych modeli. ANC jest bardzo skuteczne jak na tak małe urządzenie – słuchawki dobrze radzą sobie z wyciszeniem niskich dźwięków, takich jak szum silnika czy klimatyzacji. LDAC pozwala na lepszą jakość dźwięku przez Bluetooth, jeśli używasz telefonu, który to obsługuje. Aplikacja umożliwia zmianę trybu pracy i dopasowanie brzmienia. To model dla osób, które szukają kompaktowych wymiarów, ale bez kompromisów.

Marshall Motif II ANC – coś dla oka i ucha

Cena: ok. 700 zł

Słuchawki Motif II ANC od Marshalla to wybór dla tych, którzy szukają czegoś innego niż kolejne „białe pchełki”. Mają rozpoznawalny design, a do tego oferują ciepłe, dość mocne brzmienie – z naciskiem na bas i wyraziste wokale. Idealnie sprawdzą się w rocku, alternatywie czy bardziej energetycznych gatunkach. ANC działa na dobrym poziomie – nie odcina całkowicie od świata, ale wycisza to, co najbardziej przeszkadza. Czas pracy to ok. 6 godzin na jednym ładowaniu i nawet do 45 godzin z etui, co jest przyzwoitym wynikiem. W aplikacji można zmienić kilka ustawień dźwięku i sterowania. Jeśli zależy Ci na stylu, ale nie chcesz rezygnować z praktyczności – to opcja do rozważenia.

AirPods Pro 2 – głównie dla użytkowników Apple

Cena: ok. 1050 zł

AirPods Pro 2 to słuchawki zaprojektowane głównie z myślą o użytkownikach iPhone’ów, MacBooków, iPadów i Apple Watchy. Ich największą zaletą jest pełna integracja z tymi urządzeniami – automatyczne przełączanie się między sprzętami i szybkie parowanie działa naprawdę płynnie. Redukcja hałasu jest bardzo skuteczna – tłumi zarówno miejski zgiełk, jak i odgłosy pracy. Jeśli chodzi o ANC w słuchawkach True Wireless to absolutna topka. Dźwięk jest wyważony, z dobrze kontrolowanym basem i przejrzystymi wokalami. Bateria wystarcza na ok. 5–6 godzin, a etui pozwala słuchać nawet do 30 godzin. Warto jednak pamiętać, że poza ekosystemem Apple (np. na Androidzie) słuchawki tracą część funkcji. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą wygody bez konieczności zagłębiania się w ustawienia.

Słuchawki studyjne / przewodowe

Aune AR5000 – do spokojnego słuchania w domu

Cena: ok. 1500 zł

Aune AR5000 to tzw. słuchawki otwarte – co oznacza, że nie tłumią dźwięków z otoczenia i same też mogą być słyszane przez osoby w pobliżu. Oferują naturalne, przestrzenne brzmienie, które świetnie sprawdza się w domowym zaciszu. Dźwięk jest wyraźny i dobrze zrównoważony – nie ma tu przesadzonego basu, ale wszystko brzmi czysto i przejrzyście. Średnie tony – czyli np. wokale czy instrumenty akustyczne – są szczególnie dobrze odwzorowane. Słuchawki są lekkie, wygodne i nie potrzebują specjalistycznego sprzętu, by dobrze grały. To propozycja dla osób, które słuchają muzyki uważnie, bez pośpiechu – np. jazzu, klasyki, muzyki filmowej.

Austrian Audio Hi-X60 – precyzja i szczegóły

Cena: ok. 1400 zł

Hi-X60 to słuchawki stworzone z myślą o osobach, które chcą słyszeć każdy szczegół – bez dodatkowych efektów. To tzw. słuchawki zamknięte, które dobrze izolują od otoczenia, więc sprawdzą się także w bardziej hałaśliwym mieszkaniu czy podczas pracy z dźwiękiem. Brzmienie jest neutralne, czyli nic nie jest sztucznie podbite. Bas jest obecny, ale nie dominuje, a wyższe tony są dobrze zaznaczone. Co ciekawe, mimo zamkniętej konstrukcji scena dźwiękowa – czyli wrażenie przestrzeni – jest tu naprawdę szeroka. Słuchawki są wygodne i dobrze wykonane, a do zestawu dołączono dwa różnej długości kable. Dla tych, którzy cenią spokojne, technicznie dokładne słuchanie, Hi-X60 to trafiony wybór.