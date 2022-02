Okazuje się, że brak Spotify w starszych samochodach bez Bluetootha, to nie jedyny problem, z którym mierzy się prawdopodobnie wiele osób. Moja znajoma z niedawnego tekstu o swoim aucie „zatrudniła” mnie ponownie, tym razem do podłączenia słuchawek Bluetooth do telewizora bez obsługi Bluetootha.

Jaki to problem rozwiązuje? Otóż znajoma mieszka aktualnie ze swoim partnerem w kawalerce, oboje pracują zdalnie i czasem potrzebuje w swoim czasie wolnym, który zbiega się z akurat rozmowami online audio-wideo partnera, pograć na PS4 w Uncharted - między innymi.

To oczywiście jeden z przykładów, gdy słuchawki Bluetooth podłączone do telewizora się przydają, z pewnością znajdzie się więcej takich zastosowań. Niemniej muszę przyznać, że zaczyna mi się podobać rozwiązywanie takich problemów.

Przede wszystkim cieszy, że są osoby, które w pierwszym odruchu po zdefiniowaniu takiej potrzeby, nie spieszą od razu do sklepu, by zakupić nowsze urządzenia obsługujące natywnie podobne funkcje. Dzięki temu góra elektrośmieci nie mnoży się niepotrzebnie.

Telewizor ten to Samsung, wprawdzie już ze Smart TV, ale z 2013 roku, więc brakuje mu pełnego wsparcia dla Bluetooth. Jednak działa bez zarzutu, nie ma potrzeby go wymieniać.

Bluetooth na starszych telewizorach

Napisałem wyżej, że bez pełnego wsparcia, bo obsługuje on już połączenia ze sprzętem audio, ale tylko tym, wyprodukowanym przez Samsunga. Jeśli tak jak na powyższym ekranie ustawień w swoim telewizorze nie widzicie opcji dodania innych urządzeń po Bluetooth, możecie jeszcze zajrzeć do trybu serwisowego telewizora i włączyć jego obsługę - oczywiście na własną odpowiedzialność.

W tryb serwisowy, akurat w tym telewizorze można wejść wklepując na pilocie następującą sekwencję, wyłączając wcześniej TV: INFO, MENU, MUTE, POWER.

Po uruchomieniu telewizora wybieramy: Option - Engineer Option - BT_AUDIO_ON_OFF i zmieniamy na ON. W przypadku tego telewizora zmiana ta nic nie dała, ponownie więc zajrzałem na Allegro i znalazłem inne rozwiązanie.

Nadajnik Bluetooth do telewizora



To urządzenie okazało się jeszcze tańsze niż Transmiter Bluetooth FM do samochodu i całościowo rozwiązało problem. Przypomina klucz USB, który wkładamy bezpośrednio do wejścia USB w telewizorze (nie ma tu baterii, zasilanie idzie właśnie z portu USB TV - podobnie jak w przypadku Chromecasta), a kabel AUX z końcówką jack wkładamy do wyjścia słuchawkowego.

Akurat ten Transmiter Bluetooth ma wbudowane dwa tryby - nadajnika i odbiornika. Tryb nadajnika (przełączamy bezpośrednio na urządzeniu) - TX identyfikuje gotowość do parowania migającym na czerwono światłem, wystarczy wtedy uruchomić słuchawki Bluetooth dowolnej marki w tryb parowania i po kilku sekundach usłyszymy w nich komunikat o połączeniu z naszym telewizorem, a światło na urządzeniu przejdzie w tryb ciągłego świecenia.

Tryb odbiornika (RX) - migające światło w kolorze niebieskim, służy do połączenia telewizora na przykład ze smartfonem, osobiście jednak nie dostrzegam tu jakiejś przydatnej funkcji związanej z takim połączeniem, z której można by tu skorzystać. Zwłaszcza, że znajoma ma Chromecasta, więc to wystarczy w zupełności.

Urządzenie to może być sparowane jednocześnie tylko z jednymi słuchawkami, po połączeniu z innym urządzeniem zapomina poprzednie. Poza tym działa to idealnie, przy czym należy pamiętać, iż po każdorazowym skorzystaniu ze odsłuchu dźwięku z telewizora w słuchawkach Bluetooth, należy nasze urządzenie odłączyć od wejścia słuchawkowego w TV, by powrócił dźwięk z wbudowanych w niego głośników.