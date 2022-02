Samsung ma problem z produkcją QD-OLED, to może być ślepy zaułek

Samsung nieco nas zaskoczył podczas CES, gdy okazało się, że pierwszy telewizor z panelem QD-OLED to produkt Sony, a nie urządzenie z logo koreańskiego producenta. Wygląda jednak na to, że jest ku temu dobry powód.

Słaby uzysk z produkcji QD-OLED

Koreański serwis TheElec donosi, że Samsung ma spore problemy z produkcją wyświetlaczy QD-OLED i nie podejmie w tym roku decyzji czy będzie rozbudowywał swoje moce produkcyjne w tym zakresie. Nowa technologia wykorzystująca organiczne diody (OLED) oraz kropki kwantowe (QD) ma sporo zalet względem wyświetlaczy WOLED wytwarzanych przez LG, ale jest też trudniejsza w produkcji. Samsung ma przede wszystkim problem z nanoszeniem organicznej warstwy na substraty, z których później powstają panele do telewizorów. W rezultacie uzysk z tego procesu to zaledwie 30%, reszta materiału nie nadaje się do komercyjnej sprzedaży. Gdy dodamy do tego jeszcze problemy z integracją elektroniki stojącej za takim ekranem, to okazuje się, że uzysk jest jeszcze mniejszy.

To wszystko sprawia, że wyświetlacze QD-OLED są i przez najbliższe lata z pewnością pozostaną bardzo drogie. Z tego samego powodu Samsung Electronics wstrzymuje się póki co z prezentacją swoich telewizorów opartych na tej technologii. Mogłoby się okazać, że paneli powstaje za mało aby opłacało się tworzyć nową linię produktów, na którą mógłby być całkiem spory popyt. Decyzja co do przyszłości technologii QD-OLED zostanie zapewne podjęta pod koniec roku. Samsung liczy na zwiększenie uzysku do przynajmniej 70%, co mogłoby pozwolić na wyprodukowanie około 1 miliona paneli rocznie. Podobna ilość paneli powstanie też w 2023 roku, a ewentualne rozbudowa linii produkcyjnych nie będzie miała miejsca wcześniej jak w 2024 roku.

Dla porównania, LG obecnie wytwarza w swoich fabrykach w Korei Południowej oraz Chinach ponad 10 mln paneli rocznie i wygląda na to, że bez problemu znajduje na nie klientów. Tym bardziej, że w zeszłym roku do oferty trafiły jeszcze tańsze rozwiązania w postaci wyświetlaczy z odświeżaniem 60 Hz. Firma ma już znacznie większe doświadczenie w produkcji OLED i również wprowadza nowe rozwiązania, które poprawiają jakość obrazu, więc zanim QD-OLED faktycznie stanie się produktem masowym, to LG będzie miało nadal lwią część rynku. Obecnie jedynymi komercyjnymi urządzeniami z wyświetlaczem QD-OLED jest telewizor Sony z serii A95K oraz monitor Dell Alienware AW3423DW.

źródło: TheElec