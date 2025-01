Superrozbłyski gwiazd podobnych do naszego Słońca to zjawiska, które mogą znacząco wpłynąć na Ziemię, choć są stosunkowo rzadkie. Najnowsze badania astronomów wskazują, że nasze Słońce wytwarza superrozbłyski znacznie częściej, niż dotychczas sądzono – raz na sto lat zamiast co kilka tysięcy lat. Wygląda na to, że mamy "przerąbane", jedynie nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy z tego, jak bardzo niewiele czasu mamy na reakcję.

