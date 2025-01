Technologia pozwala nam eksplorować kosmos i przekraczać granice poznania, ale mimo rozbuchanego ego ludzkości to żywioły tak naprawdę rządzą na Ziemi. Pożar Eaton zmusił Laboratorium Napędu Odrzutowego (tak, chodzi o Jet Propulsion Laboratory) – jedno z najważniejszych centrów NASA zajmujących się eksploracją kosmosu – do tymczasowego zamknięcia. Niestety nie wróży to nic dobrego dla aktualnie trwających projektów.

