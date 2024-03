SkyShowtime nowości kwiecień 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

W kwietniu SkyShowtime obfitować będzie w nowy sezon "Star Trek: Discovery" i premierowy serial "Dżentelmen w Moskwie" z Ewanem McGregorem. Platforma przygotowała listę premier na nadchodzący miesiąc, więc przyjrzymy się, co nowego zostanie dodane do oferty w następnym miesiącu.

Dżentelmen w Moskwie - Ewan McGregor jako hrabia Aleksander Rostow

Wśród premier serialowych znajdziemy adaptacje światowych bestsellerów oraz kontynuacje znanych produkcji. Jednym z najbardziej oczekiwanych seriali będzie "Dżentelmen w Moskwie", gdzie Ewan McGregor jako hrabia Aleksander Rostow po rewolucji bolszewickiej staje w obliczu niebezpieczeństw, próbując znaleźć sens życia w hotelowym odosobnieniu.

Po rewolucji bolszewickiej Rostow staje w obliczu wyboru między życiem a egzekucją. Choć radziecki sąd daruje mu życie, zsyła go do skromnego pokoju na strychu eleganckiego hotelu Metropol. Tam, w otoczeniu luksusu i tajemniczej historii, Rostow odkrywa nie tylko nowy wymiar duchowy, ale także prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości. Wciąż pozostając w więzieniu na strychu hotelu, hrabia przeżywa lata i dekady burzliwej historii Rosji, nie mogąc uczestniczyć w wydarzeniach na zewnątrz. Jednak to, co wydaje się początkowo karą, staje się dla niego okazją do głębokiej refleksji i odkrycia istoty ludzkiego bytu.

Niedaleko pada jabłko na podstawie bestsellerowej książki

W innej nowości, obraz idealnej rodziny zostanie zachwiany, gdy pojawia się tajemnicza postać, stawiając wszystko pod znakiem zapytania. "Niedaleko pada jabłko" to adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Liane Moriarty, która wciąga widzów w świat pozornie idealnej rodziny Delaneyów. Stan i Joy Delaney, byli trenerzy tenisa, sprzedają swoją renomowaną szkołę, gotowi cieszyć się spokojem w jesieni życia. Z radością oczekują na więcej czasu z dorosłymi już dziećmi. Nagłe zniknięcie Joy odsłania jednak mroczne sekrety ukrywane przez lata, zmuszając dzieci do zrewidowania przekonania o "idealnym małżeństwie" swoich rodziców.

Nie zabraknie również kontynuacji znanych tytułów. Piąty sezon "Star Trek: Discovery" obiecuje widzom spektakularną podróż przez galaktykę, w której kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery będą musieli zmierzyć się z groźnymi rywalami, aby odkryć starożytną tajemnicę.

Nadchodzi także nowy serial "Boat story". W nim Janet i Samuel, dwie zupełnie odmienne postaci, zostają nagle wplątane w niebezpieczną intrygę, gdy przypadkiem znajdują ukrytą na zniszczonej łodzi partię kokainy. Zaskoczeni i zdezorientowani, postanawiają wykorzystać znalezisko, by poprawić swoje trudne życiowe sytuacje finansowe. Jednakże, gdy zaczynają sprzedawać narkotyki, wpadają w kłopoty. Policja, grupa zamaskowanych zabójców oraz tajemniczy gangster o pseudonimie "Krawiec" szybko odkrywają ich działania i ruszają w pościg.

Nowe odcinki seriali kwiecień SkyShowtime

Kontynuowana będzie nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia w "Mary & George" ukazująca matkę i syna, którzy zdobywają wpływy na angielskim dworze. Głównymi bohaterami są Mary Villiers (w tej roli Julianne Moore) oraz jej syn George (grany przez Nicholasa Galitzine), których niezwykła ambicja i determinacja pchnęły ich do serca politycznych intryg dworskich. Mary, inteligentna i charyzmatyczna kobieta, podjęła śmiałe kroki, aby zapewnić synowi pozycję na dworze królewskim. Dzięki ich zaskakującym machinacjom i intrygom, Villiersowie szybko stali się niekwestionowanymi postaciami na angielskim dworze, walcząc o władzę i wpływy w czasach, gdy królestwo było zagrożone zarówno zewnętrznymi inwazjami, jak i wewnętrznymi konfliktami. Natomiast "Sexy Beast" zaprasza widzów do świata dwóch drobnych złodziejaszków i gwiazdy filmów dla dorosłych, których życie splątuje się z kryminalnymi intrygami.

W tym miesiącu SkyShowtime obiecuje także premierę kinowego hitu: "Moje Wielkie Greckie Wesele 3". Kontynuacja niezwykle popularnej serii filmowej, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Po sukcesach dwóch poprzednich części, filmowa saga ma powrócić z jeszcze większym rozmachem i emocjami. W trzeciej części widzowie ponownie spotkają się z dobrze im znanymi postaciami, którym wciąż towarzyszą Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin i Lainie Kazan.

Lista nowości SkyShowtime kwiecień 2024