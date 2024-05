Świat streamingów stale ewoluuje, oferując nam coraz większy wybór treści. Z jednej strony to dobrze, ale w natłoku kolejnych platform i nowych tytułów łatwo jest się pogubić. Właśnie dlatego mamy dla Was kolejne zestawienie. Tym razem dokładnie zapoznaliśmy się z serialową ofertą SkyShowtime i wybraliśmy najlepsze naszym zdaniem tytuły dostępne w tym serwisie streamingowym.

Minęło już trochę czasu odkąd SkyShowtime zadebiutował w Polsce ze swoją platformą streamingową. Nie jest ona może tak popularna jak Netflix czy Player, ale z pewnością warto dać jej szansę, bo nie brakuje tu mocnych tytułów, które warto obejrzeć. Polskich widzów przyciągnęła przede wszystkim "Warszawianka" napisana przez Jakuba Żulczyka, ale także seriale z uniwersum "Yellowstone", których nie oferowały inne serwisy VOD. Ale to dopiero przedsmak, jeśli chodzi o seriale, które znajdziemy na SkyShowtime. Platformę docenią przede wszystkim fani produkcji sprzed kilku dekad. Niektórych z nich próżno szukać u konkurencji. O tym jednak w ostatniej części naszego rankingu. Zacznijmy od bardziej współczesnych seriali, jakie można obejrzeć w serwisie SkyShowtime.

1883

"1883" to serial, który przenosi nas w epicką podróż przez dzikie tereny Ameryki z końca XIX wieku. To prequel kultowego już "Yellowstone". Produkcja ukazuje losy rodziny Duttonów podczas ich trudnej i niebezpiecznej podróży na zachód w poszukiwaniu lepszego życia. W trakcie wyprawy bohaterowie muszą stawić czoła zarówno przyrodzie, jak i ludziom, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji i nieuniknionych poświęceń. "1883" wyróżnia się nie tylko oszałamiającą scenografią i niezapomnianymi krajobrazami Dzikiego Zachodu, ale także głębokimi refleksjami nad lojalnością, rodziną i ludzkimi relacjami.

1923

"1923" to serial, który zadebiutował w telewizji w grudniu 2022 roku na platformie Paramount+. To kolejny prequel serialu "Yellowstone". Produkcja stanowi kontynuację "1883". Akcja "1923" znowu koncentruje się na losach rodziny Duttonów. Tłem akcji są takie historyczne wydarzenia jak prohibicja, susza oraz wczesne stadium Wielkiego Kryzysu – wszystko, co działo się w Montanie, jeszcze przed Krachem na Wall Street w 1929 roku. W lutym 2023 roku ogłoszono, że serial doczeka się kolejnego 8-odcinkowego sezonu.

Battlestar Galactica

"Battlestar Galactica" to klasyczna seria science-fiction z 1978 roku, która doczekała się odświeżenia w 2004 roku. Serial opowiada historię ludzkości walczącej o przetrwanie po ataku cybernetycznych istot znanych jako Cyloni, które mieszkańcy Ziemii sami stworzyli. Roboty zbuntowały się jednak przeciwko swoim stwórcom. Tytułowy Battlestar Galactica to statek wojenny, który chroni ocalałych. Ich celem jest odnalezienie Ziemi, czyli trzynastej kolonii, która przetrwała. Zarówno oryginalna, jak i nowa wersja tej produkcji, przyciągnęły widzów swoją intrygującą fabułą, złożonymi postaciami, zyskując ważne miejsce w fandomie science-fiction. Na platformie SkyShowtime znajdziemy zarówno starą wersję Battlestar Galactica, jak i tę nową.

Californication

"Californication" to serial, który w prowokacyjny i często obrazoburczy sposób prezentuje nam mroczny świat bohemy Hollywood. Głównym bohaterem opowieści jest Hank Moody, pisarz zmagający się z osobistymi demonami, alkoholizmem, niemocą twórczą i skomplikowanymi relacjami z rodziną oraz goszczącymi w jego życiu kobietami. W zmaganiach z codziennością i próbach odnalezienia się w świecie show-biznesu nieustannie towarzyszy mu sarkazm i czarny humor. "Californication" to nie tylko opowieść o kontrowersyjnym życiu w Kalifornii, ale także o poszukiwaniu swojego miejsca, walce z uzależnieniami i próbach znalezienia sensu życia.

Dr House

"Dr House" to kultowy serial, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Fabuła skupia się na ekscentrycznym lekarzu, który kieruje zespołem diagnostycznym w szpitalu. House jest znany z ciętego języka, niekonwencjonalnych metod diagnozowania i leczenia pacjentów, uzależnienia od Vicodinu i burzliwych relacji ze swoimi współpracownikami. Każdy odcinek przynosi też nowe medyczne zagadki do rozwiązania, więc niekoniecznie trzeba oglądać serial w kolejności chronologicznej.

Miasteczko Twin Peaks

"Miasteczko Twin Peaks" to kultowy serial stworzony przez Davida Lyncha i Marka Frosta, który w pewien sposób zrewolucjonizował to, jak wyglądają dziś historie opowiadane w odcinkach. Wprowadzając widzów w tajemniczy świat małego miasteczka, produkcja oferuje mieszankę tajemnicy, surrealizmu i kryminału, która wciąga od pierwszego odcinka. Głównym wątkiem jest śledztwo w sprawie morderstwa uczennicy, Laurę Palmer, które odsłania ciemne sekrety mieszkańców Twin Peaks. Serial wyróżnia się nie tylko oryginalną fabułą i niesamowitą atmosferą, ale także wyrazistymi postaciami, które stały się ikonami współczesnej popkultury. Na SkyShowtime można znaleźć nie tylko pierwsze dwa sezony serialu z lat 90., ale także jego nową odsłonę, w której David Lynch bezkompromisowo rysuje dalsze losy bohaterów oryginalnego "Miasteczka Twin Peaks" w swoim unikalnym stylu.

Mr. Robot

"Mr. Robot" to thriller psychologiczny, który śledzi losy młodego programisty Elliota Aldersona, który łączy siły z podziemną grupą hakerów, aby obalić korporacyjne imperium. Serial jest znany z intrygującej fabuły, wciągających zwrotów akcji i głębokich refleksji na temat technologii, współczesnego społeczeństwa i ludzkiej tożsamości.

Paragraf 22

"Paragraf 22" to adaptacja powieści Josepha Hellera, która opowiada historię grupy amerykańskich lotników z czasów II wojny światowej. Serial łączy w sobie elementy czarnej komedii, dramatu wojennego i absurdu, tworząc unikalne i wciągające widowisko.

Penny Dreadful

"Penny Dreadful" to mroczny serial, który łączy elementy horroru, fantastyki i literatury klasycznej, przenosząc widzów do wiktoriańskiego Londynu. Główną osią fabuły są postacie z klasycznych opowieści takich jak Dracula, Frankenstein czy Dorian Gray. Serial wyróżnia się wspaniałymi kostiumami i scenografią.

Poker Face

"Poker Face" to komedia kryminalna stworzona przez Riana Johnsona dla platformy streamingowej Peacock. Produkcja utrzymana jest w konwencji "case-of-the-week" – oprócz głównej osi fabularnej opowiadającej historię Charkie Cale, w każdym odcinku mamy do rozwiązania inną zagadkę morderstwa. Pacownica kasyna z wrodzoną zdolnością do wykrywania kłamstw, ucieka przed gangsterami przez Stany Zjednoczone. W trakcie podróży spotyka różnych bohaterów i rozwiązuje zabójstwa w różnych miejscach. Mamy tu do czynienia z formatem odwróconej historii detektywistycznej – coś jak w serialu "Columbo".

The Office

"The Office" to absurdalna komedia w stylu "mockumentary", która śledzi życie pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton. Serial zyskał ogromną popularność dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi i zabawnym postaciom. Uwieczniając absurdalne sytuacje z biura i dziwaczne zachowania bohaterów "The Office" na stałe zapisało się w historii komedii spod znaku niezręczności i abstrakcji.

Yellowstone

Skoro mieliśmy już "1883" i "1923", w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć "Yellowstone". Western skupia się na rodzinie Duttonów, którzy prowadzą największe gospodarstwo w Montanie. Akcję umocowano już w naszych czasach. Serial eksploruje konflikty związane z prawem własności do ziemi, władzą i rodzinnymi relacjami, oferując epickie widowisko osadzone w unikalnym krajobrazie amerykańskiego Zachodu.

Warszawianka

"Warszawianka" to polski serial z 2023 roku w reżyserii Jacka Borcucha, oparty na scenariuszu Jakuba Żulczyka. Główną rolę gra tutaj Boris Szyc. Była to pierwsza polska produkcja oryginalna na platformie streamingowej SkyShowtime. Fabuła serialu skupia się na losach czterdziestoletniego "Czułego" – miejskiej legendy, "Piotrusia Pana" i pisarza, który stara się odnaleźć sens swojego istnienia we współczesnym świecie.

Nie tylko nowości, czyli kącik "retro"

Na koniec obiecany wcześniej kącik "retro". SkyShowtime to prawdziwa skarbnica seriali z lat 70., 80., które święciły triumfy w Polsce po transformacji ustrojowej. Jeśli dziesiąty nowy serial na Netflixie nie spełnia Waszych oczekiwań, warto czasami wsiąść w wehikuł czasu i zobaczyć, jak wyglądała telewizja sprzed kilku dekad. Oto kilka klasyków, które warto sprawdzić.

Columbo

"Columbo" to klasyczny serial detektywistyczny, który opowiada historie inspektora Columbo – skromnego, ale błyskotliwego detektywa, który zawsze doprowadza do rozwiązania sprawy morderstwa.

Detektyw Monk

"Detektyw Monk" to klasyczny serial kryminalny, który śledzi losy ekscentrycznego detektywa Adriana Monka, który mimo swoich fobii i obsesji, pomaga w rozwiązywaniu zbrodni.

Drużyna A

Kultowy serial akcji, który opowiada o grupie byłych komandosów niesłusznie oskarżonych o zbrodnie, których nie popełnili. Drużyna A podróżuje po Stanach Zjednoczonych, pomagając potrzebującym i walcząc z przestępcami. Z niezapomnianymi postaciami, spektakularnymi scenami akcji i niezwykłym humorem, serial stał się ikoną telewizji lat 80.

Magnum

"Magnum" to seria detektywistyczna, która opowiada historię Thomasa Magnuma, prywatnego detektywa i byłego oficera piechoty morskiej, który rozwiązuje sprawy kryminalne na Hawajach. Z charakterystycznym poczuciem humoru, niekwestionowanym urokiem głównego bohatera (w tej roli Tom Selleck) i egzotycznymi lokalizacjami, tutaj również możemy mówić o ikonie telewizji lat 80.

Nieustraszony

"Nieustraszony" to klasyczny serial akcji, który opowiada o kierowcy i agencie tajnej agencji F.L.A.G., który walczy z przestępczością przy użyciu zaawansowanego samochodu o nazwie KITT. Z futurystycznymi gadżetami, emocjonującymi pościgami i charakterystycznym stylem lat 80., serial przeszedł do historii i zainspirował niejeden filmowy hit.