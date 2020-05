Microsoft ucina spekulacje na temat przyszłości Skype’a. To świetna decyzja!

I wcale nie dziwi mnie takie postępowanie, ponieważ Skype doskonale sprawdza się w roli zwykłego komunikatora, na którym można popisać z innymi osobami, a w razie potrzeby zadzwonić, także na wideo. Uniwersalność pod względem dostępnych aplikacji w połączeniu z przyzwyczajeniem i znaną marką sprawiają, że odwrócenie się milionów osób od komunikatora z dnia na dzień nie nastąpi, a co więcej, Skype jest nadal wykorzystywany jako narzędzie biznesowe. W firmach, mniejszych lub większych, sięgnięcie po nową usługę będzie rodziło pewne problemy, a skoro na Skypie można polegać, to w takiej sytuacji trudno nie napisać, że lepsze może być wrogiem dobrego.

Zobacz też: Microsoft Teams ma już 44 miliony użytkowników i zapowiada nowe funkcje

Ze Skype’a nie korzystam tak często, jak z Messengera, WhatsAppa, Telegrama czy Slacka, ale jeśli odnawiam z kimś kontakt i chcemy się zobaczyć na odległość, to właśnie Skype jest pierwszą aplikacją, jaka przychodzi mi do głowy. Trochę z przyzwyczajenia, a trochę z… zaufania, bo obok FaceTime jest to najbardziej stabilna platforma do wideorozmów.

Jaka przyszłość czeka Skype? Microsoft ucina spekulacje

Dlatego zapowiedzi Microsoftu o planach ciągłego wspierania i rozwijania Skype’a przyjąłem z niemałym zadowoleniem. W rozmowie z serwisem Venture Beat, Jeff Teper pełniący rolę CVP dla usługi Microsoft 365, dał jasno do zrozumienia, że choć spodziewany jest odpływ użytkowników ze Skype’a do Teams ze względu na nowe możliwości, to firma nie zamierza namawiać ani zmuszać do zmiany. Padła nawet deklaracja, że kontynuowane będą inwestycje w Skype’a, mamy zobaczyć nowe funkcje, a co więcej… Teams i Skype będą współpracować, więc wkrótce możemy ujrzeć bliższą integrację usług. Wygląda więc na to, że Microsoft nie popełni błędu i na fali popularności Teams nie porzuci jednego z najważniejszych swoich produktów.

Czy tak bliską jak zapowiadana przez Facebooka pomiędzy WhatsAppe i Messengerem? Na pewno nadchodzące miesiące będą okresem, w którym komunikatory będą odgrywać ogromną rolę w naszej codzienności, a firmy będą starać się uczynić swoje usługi jeszcze lepszymi, by zgromadzić jak największe grono użytkowników.