Skoda KODIAQ  - rozwiązania, które pokochają rodzice z dziećmi

Wybór samochodu dla rodziny, szczególnie z większą liczbą dzieci, to poważna decyzja. Liczy się nie tylko wielkość, ale też ergonomia i praktyczność zastosowanych rozwiązań. Między innymi z myślą o tego typu klientach Skoda stworzyła swojego największego SUV-a, model KODIAQ.

Inna miara

Duża rodzina wymaga dużego samochodu i taki właśnie jest KODIAQ. Prawie 4,7 m długości, ponad 2 m szerokości i 1,7 wysokości sprawiają, że w środku mamy miejsce zarówno na pojemną kabinę pasażerską, jak i naprawdę ogromny bagażnik. Sama wielkość, to jednak nie wszystko.

Większość dzisiejszych samochodów stawia formę ponad użyteczność, co dla rodzin z dziećmi bywa dość mocno problematyczne. Wąskie kabiny, niewielkie otwory załadunkowe bagażników, brak możliwości elastycznego kształtowania wnętrza, dziwne designerskie pomysły ograniczające przestrzeń potrafią mocno utrudniać życie nawet w dużych samochodach.

To zdecydowanie nie dotyczy jednak Skody KODIAQ. Pierwszym, na co zwrócicie uwagę oglądając ten samochód, jest przestronne i świetnie rozplanowane wnętrze. W wersji 5-osobowej samochód dysponuje ogromnym bagażnikiem o pojemności aż 835 litrów, którą po złożeniu siedzeń można zwiększyć do aż 2065 l. Przewożenie i łatwe załadowanie wózka czy innych akcesoriów dla waszych najmniejszych pociech nie będzie tu żadnym problemem. A i lodówki czy pralki nie będą stanowić większego wyzwania dla tego samochodu.

Projektantom Skody KODIAQ cały czas przyświecała myśl, że samochód powinien być tak ergonomiczny, jak tylko się da. Wnętrze bagażnika jest więc pełne pomocnych uchwytów, blokad, haczyków i siatek. Przy ich pomocy nie tylko bez problemu zabezpieczycie swoje bagaże, ale macie też możliwość dużo lepszego ich rozplanowania. Lamki w bagażniku nie są zamontowane na stałe i możemy ustawić je sobie we własnym zakresie.

Wspomniane mocowania gwarantują też większe bezpieczeństwo w trakcie podróży z ładunkiem. Ciężkie i twarde przedmioty, nawet przy ostrym hamowaniu, pozostaną na swoich miejscach. Klapę bagażnika można wyposażyć w bezdotykowy system automatycznego otwierania, oparty o fotokomórkę zamontowaną pod zderzakiem. Ten system doceni każdy, kto choć raz wracał z marketu przeładowany zakupami.

Rodzina i bezpieczeństwo

Skoro wspomnieliśmy już o bezpieczeństwie… szukając samochodu dla rodziny, najważniejszą kwestią zawsze będzie właśnie ta kwestia. Skodę KODIAQ bez wątpienia można nazwać w tej kategorii prymusem, co potwierdzają wyniki crash-testów Euro NCAP, w których SUV otrzymał maksymalną ocenę 5 gwiazdek.

Bezpieczeństwo tego modelu wynika zarówno z odpowiednio mocnej konstrukcji, wzbogaconej o klasyczne zabezpieczenia takie jak dziewięć poduszek powietrznych, dopracowanego układu jezdnego, jak i szeregu nowoczesnych systemów aktywnie zwiększających bezpieczeństwo. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia Travel Assist składający się z, zależnie od wersji, od pięciu do ośmiu podsystemów bezpieczeństwa, których działanie opiera się o dane zbierane w czasie rzeczywistym z kilkunastu sensorów (m.in. kamery, czujniki radarowe) oraz modułu GPS.

System dba o to, aby nie doszło do wystąpienia niebezpiecznej sytuacji drogowej, potrafi samodzielnie skorygować kurs, a nawet bezpiecznie zatrzymać samochód. Dzięki Travel Assist KODIAQ przypomni nam też, żeby nie zdejmować rąk z kierownicy, ostrzeże przed zbliżającymi się utrudnieniami drogowymi oraz pomaga kierowcy nie przegapić znaków drogowych.

Innym wartościowym dodatkiem z zakresu bezpieczeństwa jest system Crew Protect Assist, który w przypadku wykrycia sytuacji grożącej kolizją wstępnie przygotuje pojazd na taką ewentualność. Pasy bezpieczeństwa zostaną napięte, KODIAQ pozamyka szyby oraz włączy światła awaryjne. Z kolei Front Assist uruchomi hamulce szybciej, niż nawet najlepszy kierowca byłby w stanie zareagować. Ten ostatni system śledzi też pieszych i rowerzystów, którzy zbliżają się do trasy naszego samochodu.

O bezpieczeństwo waszych dzieci w trakcie jazdy zadba elektryczny system uniemożliwiający im otworzenie drzwi w trakcie jazdy. Na tylnej kanapie znajdziecie mocowania Isofix, pozwalające szybko wpinać i wypinać foteliki. O wasze portfele zadbają wysuwane w trakcie otwierania drzwi plastikowe osłony. Jeśli wasze dziecko nie zauważy, że zaparkowaliście blisko innego pojazdu, te niepozorne elementy pozwolą uniknąć zarysowania drzwi sąsiedniego samochodu.

Rodzinny = komfortowy

Rodzinny samochód to nie sportowy bolid, jego pasażerowie wymagają odpowiedniego, czytaj komfortowego, traktowania. W KODIAQ poczujecie się jak u siebie, elegancka i klasycznie zaprojektowana deska rozdzielcza z czytelnym i ergonomicznym systemem infotainment, wygodne fotele i dobrej jakości materiały przywitają was już od pierwszych sekund w jego wnętrzu. Dzieci z pewnością ucieszą się, jeśli auto będzie posiadać panoramiczny dach.

Wspomniałem już wcześniej o skupieniu się projektantów wnętrza Skody na ergonomii, Simply Clever to właśnie jest tego podejścia efekt. Pod tą nazwą kryje się szereg drobnych dodatków poprawiających użyteczność wnętrza tego samochodu. Producent rozmieścił w kabinie wiele bardzo przemyślnych schowków, uchwytów na kubki. W drzwiach znajdziecie uchwyty na butelki 1,5 l, a na słupku kierowcy miejsce na bilety parkingowe.

Samochód można też wyposażyć w tak przydatne w dzisiejszych czasach dodatkowe punkty z zasilaniem 12V i USB-C. Fotele mogą otrzymać wygodne, składane stoliki, a w zagłówkach znajdzie się miejsce na uchwyty na tablety dla waszych pociech. W ramach Pakietu Rodzinnego możecie też dokupić do swojego egzemplarza specjalne pojemniki na odpadki, ten dodatek docenią rodzice dzieci w każdym wieku.

O odpowiednią wygodę w czasie jazdy zadba bezpieczne i komfortowo zestrojone zawieszenie. Skodę KODIAQ możecie też wyposażyć w adaptacyjny wariant DCC. Dzięki możliwości regulacji charakterystyki jego pracy łatwo znajdziecie ustawienia sprawdzające się na wyprawach z dziećmi, jak i bardziej dynamiczne, przydatne na samodzielne eskapady. Jeżeli macie małe dzieci i często jeździcie z nimi w długie trasy, warto rozważyć zakup tego systemu dla komfortu ich snu. Polskim drogom wciąż daleko od doskonałości i z doświadczenia wiem, że niektóre trasy są bardzo skutecznymi budzikami.

Swoją drogą komfortowy sen projektantom tego SUV-a… spędzał chyba sen z oczu, ponieważ wymyślili cały zestaw dodatków dla wsparcia tej przyjemnej czynności. Mowa tu o pakiecie dla tylnych, zewnętrznych foteli, na który składają się: specjalnie zaprojektowane, regulowane boczki przedłużające zagłówki (chronią kręgosłup szyjny), rolety przeciwsłoneczne dla szyb bocznych oraz firmowe koce. Całość uzupełniają dźwiękochłonne szyby z przodu samochodu, powodujące, że we wnętrzu będzie jeszcze ciszej niż normalnie. W opcjach dodatkowych znajdziecie też pakiet SUNSET, jeśli go wybierzecie, wszystkie szyby w tylnej części samochodu zostaną mocno przyciemnione.

KODIAQ i jego inteligentne systemy ułatwią wam też, często stresujące miejskie parkowania, pomogą w ekonomicznej jeździe w korkach. Jeżeli mieszkacie w górach lub często tam bywacie, ale po prostu lubicie wypoczynek na łonie natury możecie rozejrzeć się za odmianą wyposażoną w napęd 4x4.

Ten SUV jest też świetnym pojazdem dla rodzinnych wypraw w teren i na kemping. Pomagają mu w tym mocne silniki oraz elektrycznie wysuwany hak holowniczy wspomagany przez system ułatwiający manewrowanie z przypiętą przyczepą. Samochód może ciągnąć nawet duże przyczepy kempingowe.

Bardzo lubianym dodatkiem przez użytkowników Skody jest pokładowa parasolka, pozwalająca w każdym momencie uchronić Was i wasze dzieci przed niespodziewanym deszczem. Nie musicie jednocześnie martwić się tym, że zamoczycie sobie później wnętrze samochodu, jej schowek w przednich drzwiach został zaprojektowany tak, żeby bezpiecznie odprowadzić wodę na zewnątrz pojazdu.

Podsumowanie

Skoda KODIAQ to ogromny samochód stworzony z myślą o dużych rodzinach, posiadający szereg praktycznych rozwiązań pomocnych w codziennym jego użytkowaniu. Czeska marka udowadnia przy jego pomocy, że efektowny wygląd nie musi wiązać się z kompromisami z zakresu ergonomii. Równie bezkompromisowo czescy projektanci podeszli do tematu bezpieczeństwa i wygody, czyli dwu kwestii, które dla rodzin z dziećmi powinno mieć najwyższy priorytet.