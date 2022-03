“Mental” dobitnie i bez ogródek pokazuje prawdę o problemach zdrowia psychicznego młodych ludzi

Własnie taką produkcją jest “Mental”, który znajdziecie w Polsat Box Go. – Temat problemów psychicznych traktowany jest w Polsce po macoszemu. Zwłaszcza w ostatnich latach statystyki mówią o nagłym wzroście problemów psychicznych u młodzieży, ale nie tylko. - mówi twórca serialu, reżyser i scenarzysta Kordian Kądziela. Zaznacza on, że dotychczas nie powstała produkcja, która poruszałaby tę tematykę. W światowym raporcie UNICEF można przeczytać, że aż 13% młodych ludzi w wieku 10-19 lat żyje z diagnozą zaburzenia zdrowia psychicznego. To ponad 160 mln osób! W samej Polsce dotyczy to ponad 409 tysięcy młodych ludzi (181 tys. dziewcząt i 228 tys. chłopców). Zwrócenie uwagi na kondycję i zdrowie psychiczne jest niezbędne, by pojawiło się wsparcie dla dzieci i młodzieży, a także i dorosłych. Świadomość istnienia tego problemu powinna wzrosnąć, a dotarcie do większej liczby osób dzięki serialowi jest na pewno dobrym pomysłem.

To właśnie dlatego “Mental” jest jedynym w swoim rodzaju, bo bez ogródek i wprost opowiada o takich zjawiskach. Wiele młodych osób jest pozostawionych samymi sobie, nie mogą liczyć na wsparcie bliskich i muszą samodzielnie mierzyć się ze swoimi problemami i wyzwaniami. Najbliższe otoczenie nie tylko nie bywa pomocne, a może być też źródłem jeszcze większych trudności. Niezrozumienie innych pogłębia stan, w którym się znajdują. Właśnie na tym skupia się “Mental”, w którym czwórka głównych bohaterów - Jaskółka, Wiktor, Maria i Kogut - borykają się z trudnościami natury psychicznej z przeróżnych przyczyn.

Z czym muszą mierzyć się nastolatkowie?

Już pierwszy odcinek daje wgląd w ich życie - pokazuje okoliczności, z jakimi muszą się zmagać. Maria mierzy się z zaburzeniami odżywiania i objawami depresji, co nie pozwala jej normalnie funkcjonować w nowej pracy oraz w związku. Traci kontakt z rzeczywistością, a wszystko coraz bardziej ją przytłacza. Jaskółka musi radzić sobie z brakiem tolerancji u innych, którzy nie akceptują jej alternatywnego wyglądu i nietypowego hobby. Nie potrafi znaleźć nici porozumienia z innymi - cierpi na schizofrenię i ataki paniki. Wiktor próbuje realizować się jako stand-uper, lecz nie przynosi mu to spodziewanych dochodów, więc popada w coraz większe długi. Próbuje popełnić samobójstwo. To, z czym się boryka, to choroba afektywna dwubiegunowa. Kogut nie ukończył jeszcze 18 lat, a rozrywkowy tryb życia jego ojca ma na niego destrukcyjny wpływ. Sam sięga po narkotyki i alkohol, gdy nie może poradzić sobie ze swoim stanem. Używki powodują, że Kogut ma omamy - prześladuje go postać w czarnym kapeluszu.

Młoda obsada doskonale wypełnia swoje zadanie

Każdy z bohaterów trafi do szpitala psychiatrycznego, ale pierwszy odcinek poświęcony jest ukazaniu środowisk, z których pochodzą. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźli i co doprowadziło ich do stanu, w jakim się znajdują. “Dosyć łatwo jest mi tutaj znaleźć mnóstwo rzeczy, z którymi jestem w stanie się utożsamiać. Kogut na zewnątrz jest typem cwaniaka, takiego krejzola. W rzeczywistości to wszystko jest maską, a maska to jest coś, co dobrze rozumiem i nad czym sam pracuję” – mówi Kacper Olszewski, odtwórca roli Koguta. I widać to na ekranie. Aktorzy znakomicie radzą sobie z powierzonym im zadaniem - nadają wiarygodności sytuacjom, z którymi muszą sobie radzić. Część z nich mogłaby wydawać się dość odległa, ale takie rzeczy dzieją się zaraz obok nas i przechodzimy obok nich obojętnie. Po seansie serialu na pewno inaczej patrzy się na osoby wykluczane i poniżane - rzadko kiedy zastanawiamy się, jak codzienność wygląda z ich perspektywy, a “Mental” umożliwia w tych kluczowych momentach poznać ich perspektywę. Młodej obsadzie wtórują starsi aktorzy, w tym Janusz Chabior, który gra ordynatora we wspomnianym szpitalu. Do swojej roli podchodzi bardzo pozytywnie: - Aktor musi kochać swoją postać, choć ma ona i swoje wady. Ja je akceptuję i przekuwam tak, aby widz na ekranie mógł widzieć po prostu kawałek fajnego życia - mówi Janusz Chabior.

Serial Mental dostępny tylko na Polsat Box Go

Na przestrzeni 1. sezonu serialu “Mental”, który można już w całości zobaczyć tylko na Polsat Box Go, prześledzimy historię czwórki młodych ludzi. Bez obaw, nie jest to monotonna fabuła osadzona w zamkniętych ścianach ośrodka, bo dobrze wiemy, jak życie potrafi być przewrotne i nieprzewidywalne. Dokładnie tak jest też w tym serialu, gdzie kilkukrotnie w trakcie jednego odcinka będziemy zaskakiwani zwrotami akcji. W sumie powstało 8 odcinków serialu, a równolegle z premierą produkcji w portalu Interia uruchomiono akcję informacyjną pod hasłem #niechzobaczą #niechusłyszą, która poświęcona jest serialowi i tematyce, którą porusza.

Jak oglądać Polsat Box Go?

By móc obejrzeć serial "Mental" już dzisiaj, wystarczy że będziecie posiadać pakiet Polsat Box Go Premium, gdzie dostępne są także seriale premium "Backdoor. Wyjście awaryjne", "Osaczony", "Cień", "Rysa", "Układ", kinowe hity, wydarzenia specjalne, 100 kanałów TV, biblioteka bajek i programów itd. Seans będzie oczywiście pozbawiony reklam, a usługa Polsat Box Go dostępna jest na prawie każdej platformie: komputerach (wersja www), telewizorach (wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach) i urządzeniach mobilnych (iOS, Android oraz Harmony OS). Aplikacje wspierają Chromecasta oraz AirPlay, więc możecie przekazać treść na ekran telewizora/monitora i zdalnie sterować odtwarzaniem.

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go