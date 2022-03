5 rzeczy, którymi Skoda KODIAQ może zaskoczyć klasę premium

Pod wieloma względami Skoda KODIAQ oferuje funkcje i wyposażenie, które do tej pory dostępne było tylko w klasie premium. Wśród nich należy wymienić chociażby matrycowe światła Full LED, komfortowe fotele z wentylacją i masażem, zaawansowane systemy bezpieczeństwa oraz nowoczesne silniki gwarantujące odpowiednią dynamikę. Warto na to zwrócić uwagę, bo KODIAQ zdecydowanie wybija się ponad konkurencję.

Reflektory Full LED Matrix

Skoda KODIAQ po liftingu otrzymała nie tylko nowy pas przedni, ale przede wszystkim całkiem nowe oświetlenie. Węższe i bardziej dynamiczne reflektory dostępne są teraz już tylko w pełnej wersji LED, niezależnie od wyposażenia. Pozwoliło to dodać bardziej sportowego charakteru całej konstrukcji i oczywiście pozytywnie odbiło się również na bezpieczeństwie. Co jednak najistotniejsze już od wersji wyposażenia Style, w standardzie montowane są matrycowe reflektory Full LED Matrix. To rozwiązanie sprawia, że jazda w nocy staje się przyjemnością. Światła tego typu potrafią tak regulować wiązką oświetlenia, aby nie oślepiać innych kierowców, a jednocześnie dając znacznie dłuższy strumień, który sięga kilkadziesiąt metrów przed samochodem. Dzięki technologii Full LED Matrix czujemy się jakbyśmy cały czas jechali na “długich”, a jednocześnie nie przeszkadzamy innym użytkownikom dróg.

Skoda KODIAQ korzysta zresztą z technologii LED również w przypadku tylnych reflektorów, co pozwoliło unowocześnić ich kształt oraz zapewnić jeszcze lepszą widoczność pojazdom jadącym z tyłu. Zastosowanie świateł LED ma też swój aspekt ekonomiczny, praktycznie eliminuje konieczność wymiany żarówek, które potrafią się spalić w najmniej oczekiwanym momencie.

Ergonomiczne fotele z wentylacja i funkcją masażu

W zgodzie z duchem czasu i ekologicznymi trendami Skoda oferuje w swoich samochodach materiały odzyskane z przetworzonych surowców wtórnych oraz pochodzenia roślinnego. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej bo możliwości konfiguracji wnętrza jest bardzo dużo. Obejmują one między innym elektrycznie sterowane, i elektrycznie sterowane, ergonomiczne iskórzane fotele z perforowanej skórywraz z pamięcią ustawień (dla kierowcy), które zapewniają nam prawidłową pozycję za kierownicą, zmniejszając jednocześnie poczucie zmęczenia w czasie podróży. Co więcej są one nie tylko o podgrzewane, ale w opcji wyposażone również w wentylację oraz funkcję masażu. Dzięki takim rozwiązaniom połykanie kolejnych kilometrów na autostradzie może być przyjemnym doświadczeniem, po którym wysiadamy z samochodu zrelaksowani, a nie przemęczeni.

Najwyższej klasy systemy wspomagające kierowcę

Skoda bardzo wysoko na swojej liście priorytetów stawia również bezpieczeństwo, zarówno to bierne jak i czynne. W tym pierwszym przypadku mowa między innymi o możliwości montażu nawet 9 poduszek powietrznych. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu są w standardzie, podobnie jak przednie boczne poduszki, kurtyny powietrzne i poduszka chroniąca kolana kierowcy. Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli są opcjonalne wraz z funkcją Crew Protect Assist. To już aktywny system bezpieczeństwa, który automatycznie zamyka wszystkie otwarte okna i panoramiczny dach, włącza światła awaryjne i wstępnie napina przednie pasy bezpieczeństwa w wyniku gwałtownego hamowania lub po otrzymaniu sygnału od czujników o zbliżającej się kolizji.

W standardzie mamy do dyspozycji system Front Assist z funkcją Predictive Pedestrian Protection współpracujący z systemem City Emergency Brake. To rozwiązanie monitoruje przestrzeń przed samochodem i pozwala automatycznie zahamować w razie wykrycia przeszkody (innego pojazdu, pieszego lub rowerzysty). Skoda KODIAQ wyposażona jest również w system Travel Assist, na który składa się kilka systemów asystujących. W podstawowej wersji do dyspozycji mamy między innymi predykcyjny tempomat adaptacyjny, wykorzystując obraz z kamery na przedniej szybie oraz dane z systemu nawigacyjnego. W razie potrzeby, odpowiednio wcześnie reaguje na ograniczenia prędkości lub zakręty, a w połączeniu z przekładnią DSG oferuje rozwiązanie Stop & Go pozwalające automatycznie zatrzymać pojazd i ponownie automatycznie ruszyć (tzw. asystent jazdy w korku). Do dyspozycji mamy też system rozpoznawania znaków drogowych, asystenta pasa ruchu - Adaptive Lane Assist (teraz może identyfikować roboty drogowe i wszystkie oznaczenia drogowe) oraz system Emergency Assist. Korzystając z funkcji Hands-on Detect, system sprawdza również co 15 sekund, czy kierowca dotyka kierownicy. W przeciwnym przypadku Emergency Assist włącza światła awaryjne i zatrzymuje bezpiecznie samochód na bieżącym pasie. Na poniższym wideo możecie zobaczyć jak Travel Assist w Skodzie KODIAQ działa w praktyce.

Dynamiczniejsze silniki z rodziny EVO

Jak przystało na samochód wyższej klasy, w KODIAQu znajdziemy też nowe i mocne silniki oferujące od 150 KM do nawet 245 KM. Wszystkie należą do rodziny EVO, która została zoptymalizowana pod kątem wydajności oraz redukcji emisji spalin. Motor 2.0 TSI o mocy 190 lub 245 KM oferowany jest już tylko ze skrzynią automatyczną DSG (7 przełożeń) oraz napędem na wszystkie koła. Wszystkie silniki spełniają natomiast najnowszą normę Euro 6d. Jeśli zdecydujemy się na silnik diesla to do wyboru mamy jednostkę 2.0 TDI o mocy 150 lub 200 KM, która współpracuje z automatyczną skrzynią DSG i również zapewnia napęd na wszystkie koła.

Dla klientów, którzy szukają jednak większych wrażeń przygotowano KODIAQa w wersji RS, który wyposażony został w silnik 2.0 TSI. Względem poprzedniej generacji udało się zredukować masę o 60 kg, co w parze ze zwiększeniem mocy pozwoliło znacznie poprawić osiągi. Obecnie KODIAQ RS oferuje moc 245 KM i 370 Nm momentu obrotowego wraz z napędem na 4 koła i przyspiesza do 100 km/h w czasie 6,5 sekundy rozpędzając się nawet do 230 km/h. Takich parametrów nie powstydziłby się żaden sportowy hot-hatch, a tutaj mamy przecież niemal dwutonowego kolosa, który pozwala na bardzo komfortowe podróżowanie. W dodatku w wersji RS już w standardzie mamy obręcze kół o średnicy 20 cali, które nadają mu niepowtarzalnego charakteru. To wszystko sprawiło, że KODIAQ RS czuje się świetnie w każdych warunkach.

Komfort bez kompromisów w wersji Laurin & Klement

Ostatecznym argumentem udowadniającym, że Skoda KODIAQ należy dla klasy premium jest wersja Laurin & Klement. Tradycyjnie już topowa odmiana nazwana od założycieli czeskiej marki oferuje wszystko to co najlepsze, zarówno pod względem komfortu jak i wyposażenia. Dlatego mamy tutaj wspominane już wcześniej skórzane, wentylowane fotele dostępne w dwóch kolorach (czarnym oraz beżowym) z opcjonalną funkcją masażu oraz dźwiękochłonne szyby z przodu, które izolują nas od hałasów z zewnątrz. W tej wersji dopracowano każdy detal, a lista wyposażenia standardowego obejmuje między innymi szereg systemów bezpieczeństwa, kamerę 360 stopni, adaptacyjne zawieszenie oraz trójstrefową klimatyzację. O takich detalach jak wirtualne zegary, możliwość automatycznego parkowania czy dostęp bezkluczykowy nie trzeba nawet wspominać. Dopisek Laurin & Klement zobowiązuje, a Skoda obietnicy dotrzymuje.

Reasumując Skoda KODIAQ nie tylko aspiruje do segmentu premium, ale pod wieloma względami nawet wyprzedza oferowane w nim samochody. Jak zwykle mamy tutaj sprawdzone technologie, połączone z praktycznymi rozwiązaniami, które pozwalają cieszyć się jazdą samochodem.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Skoda.