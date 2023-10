Premiery tygodnia - najciekawsze nowe filmy i seriale do obejrzenia

Chłopi

Film został zrealizowany przy użyciu techniki animacji malarskiej, która zdobyła uznanie na całym świecie dzięki wcześniejszemu dziełu studia, czyli filmowi "Twój Vincent". Film przedstawia losy rodziny Borynów i Jagny w kontekście zmieniających się pór roku oraz sezonowych prac rolniczych. Szczególnie istotne są tu postaci kobiet, zwłaszcza tragiczna postać Jagny, która odgrywa kluczową rolę w fabule. Opowieść ta ukazuje unikalny mikroświat wsi, gdzie mieszkańcy żyjący w małej społeczności muszą dostosować się do surowych reguł i brutalnych norm, które określają ich miejsce w hierarchii społecznej. Wykraczając poza te ramy, ryzykują upokorzeniem i odrzuceniem. W filmie wystąpili Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukaszewicz, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Mateusz Rusin, Maciej Musiał, Julia Wieniawa.

Premiera 13 października w kinach

Zagłada domu Usherów

Zainspirowany literaturą Edgara Allana Poego, przerażający serial stworzony przez Mike'a Flanagana ("Nawiedzony dom na wzgórzu") opowiada historię niepohamowanego brata i siostry, Rodericka i Madeline Usherów. Ci dwaj są architektami Fortunato Pharmaceuticals, potężnego imperium, w którym panuje luksus, przywileje i absolutna władza. W serialu wystąpili m.in. Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Bruce Greenwood, Carla Gugino, Kate Siegel i Willa Fitzgerald.

Premiera 12 października na Netflix

Lekcje chemii

Serial jest adaptacją książki autorstwa Bonnie Garmus o tym samym tytule. Opowiada on historię Elizabeth Zott, która spotyka na swojej drodze wyjątkowe wyzwania. Elizabeth jest pasjonatką chemii, ale żyje w latach pięćdziesiątych, kiedy to kobiety rzadko widywano w laboratoriach naukowych. Mimo marzeń o zostaniu naukowcem, musi zmierzyć się z konwencjami społecznymi, które sugerują, że jej miejsce jest raczej w domu. Kiedy Elizabeth traci pracę, przyjmuje posadę jako prowadząca w popularnym programie kulinarnym. Okazuje się, że jej lekcje na temat chemii nie tylko przyczyniają się do rozwoju umiejętności kulinarnych gospodyń domowych, ale także inspirują je do czegoś znacznie więcej niż tylko gotowania.

Premiera 13 października na Apple TV+

Gęsia skórka

Serial "Gęsia Skórka" jest inspirowany popularną serią książek autorstwa R.L. Stine'a. Fabuła skupia się na grupie pięciu uczniów liceum z małego miasteczka Port Lawrence. Ci nastolatkowie przypadkowo odkrywają mroczne tajemnice związane z tragiczną śmiercią chłopca o imieniu Harold Biddle, która miała miejsce trzydzieści lat temu. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów, młodzież zostaje przeniesiona do innej, nawiedzonej rzeczywistości. W obsadzie znaleźli się Justin Long, Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price, Zack Morris, Isa Briones, Rachael Harris i Rob Huebel.

Premiera 13 października na Disney+

Doom Patrol sezon 4 część 2

"Doom Patrol" wraca z finałową serią, która w pewnym momencie była zagrożona i mogliśmy nawet nie zobaczyć ostatnich sześciu odcinków. W tych epizodach będziemy świadkami spotkania tytułowej ekipy zarówno z przyjaciółmi, jak i wrogami. Ich celem jest pokonanie Immortusa i odzyskanie długowieczności. W trakcie walki będą również musieli zmierzyć się ze swoimi głębokimi lękami i uporać się z duchami przeszłości, aby móc kontrolować swoją przyszłość. Podobnie jak w poprzednich seriach, tym razem także nie zabraknie niekonwencjonalnych wyzwań.

Premiera 13 października na HBO Max