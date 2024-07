Sklep Play zaoferuje nową opcję. Wszyscy będą zaskoczeni

Specyfika Androida sprawia, że jest on zupełnie innym systemem niż iOS. A przynajmniej: niż iOS był jeszcze do niedawna. Dowolność związana z instalacją aplikacji spoza sklepu Google Play to jeden z koronnych argumentów, po które sięgają miłośnicy systemu Google. I mimo że w Sklepie Play nie brakuje wszelkiej maści dóbr — z różnych powodów niektórzy decydują się po sięgnięcie do zewnętrznych źródeł. A obcowanie z nimi potrafiło być problematyczne przede wszystkim ze względu na... aktualizacje. Niebawem ma się to jednak zmienić.

Android zaoferuje nową metodę aktualizacji aplikacji pobranych spoza Sklepu Play

Jak informuje redakcja serwisu Android Authority, Google pracuje nad nową metodą aktualizacji aplikacji która dotyczyć będzie przede wszystkim aplikacji instalowanych samodzielnie spoza Sklepu Play. Informacje do których dotarła redakcja pochodzą wprost z najnowszej wersji aplikacji Google Play Store (oznaczonej numerkiem 42.0.18). To właśnie w jej kodzie odnaleziono informacje dotyczące potencjalnej nowej opcji aktualizacji oprogramowania instalowanego spoza Sklepu Store. Nowa funkcja oznaczona jest tam jako „Update from Play”, miałaby pozwalać na aktualizację instalowanych z zewnątrz aplikacji bezpośrednio w Sklepie Play.

Źródło: https://www.androidauthority.com/play-store-update-permission-apk-3466169/

Jak nowa funkcja miałaby działać? No cóż — tutaj można się póki co tylko domyślać. Ale Android Authority sugeruje, że Sklep Play pokazując listę aplikacji ma wskazywać te, które zainstalowane są z zewnątrz. Jednak mimo wszystko z tego poziomu ma pozwolić na wyszukanie najnowszej wersji spoza sklepu i jej instalację. Alternatywną opcją będzie pobranie najnowszej wersji oprogramowania bezpośrednio z repozytorium Google.

Tak będzie nie tylko wygodniej, ale także... bezpieczniej?

Cały czas mówi się o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z pobieraniem aplikacji spoza największych sklepów. Bo mimo iż nie mamy 100% gwarancji że wszystko co stamtąd pobierzemy będzie bezpieczne (wielokrotnie byliśmy już świadkami tego, że redakcjom zarówno App Store'a jak i Google Play prześlizgnęły się różne treści — także te stanowiące potencjalne zagrożenie dla użytkowników), to mamy jakąkolwiek weryfikację po drodze. Tego samego nie można powiedzieć o losowych *.apk instalowanych z kompletnie obcych źródeł, na które trafiamy całkowicie przypadkiem.

Dlatego też nowa funkcja Sklepu Play zapowiada się niezwykle ciekawie, ale też warto mieć na uwadze, że choć może zapewnić ona więcej wygody i potencjalnego bezpieczeństwa - to każdorazowo trzeba być czujnym i instalować oprogramowanie tylko z zaufanych źródeł.