Bardzo ważna aktualizacja Map Google trafia do użytkowników z Europy

Mapy Google są niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat otaczającego nas świata — i to dosłownie. Platforma od lat serwuje aktualne informacje na temat wszystkiego co dzieje się w okolicy. Ale poza informacjami o trasach i utrudnieniach i wszelkiej maści biznesach — od kilku lat internetowy gigant serwuje za ich pośrednictwem informacje o pożarach.

To funkcja która, na szczęście, póki co nie działa w Polsce - bo i nie ma takiej potrzeby. Natomiast w najnowszej aktualizacji Google startuje z nią w 15 nowych krajach — i to głównie w Europie i Afryce. Dlaczego więc o niej piszemy skoro nie dotyczy Polski? Trwają wakacje - i sporo z nich to bardzo popularne kierunki turystyczne. Wśród nowych państw które załapały się do tej istotnej aktualizacji należą:

Andorra;

Bośnia i Hercegowina;

Chorwacja;

Cypr;

Czarnogóra;

Francja;

Grecja;

Hiszpania;

Kenia;

Monako;

Portugalia;

Republika Rwandy;

Słowenia;

Turcja;

Włochy.

Google w najnowszym komunikacie informuje:

Serwujemy informacjach o zasięgu pożarów w wyszukiwarce i mapach oraz udostępniamy informacje za pośrednictwem powiadomień - uzupełniając istniejące działania w terenie, aby pomóc ludziom uzyskać dostęp do informacji i [tym samym pomóc] zachować bezpieczeństwo. Tylko w pierwszym tygodniu lipca, po wybuchu pożarów w Europie i Afryce, nasze informacje o pożarach zobaczyło aż 1,4 miliona osób.

Ważna aktualizacja już dostępna w Mapach Google oraz wynikach wyszukiwania

Nowości już teraz trafiły do Map Google i wyników wyszukiwania, dbając o bezpieczeństwo zarówno lokalnych mieszkańców jak i turystów.

